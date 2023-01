Samsung Galaxy A54, si avvicina la data di uscita: tripla fotocamera ultra-grandangolare e SoC nuovo di zecca

Al giorno d’oggi, sul grande mercato mondiale si sono affacciati migliaia e migliaia di modelli di smartphone dei più disparati marchi, in grado di soddisfare appieno le esigenze di tutti gli utenti, da quelli più esigenti fino a quelli meno smaliziati che riescono senza problemi a scendere a compromessi.

Siamo soliti dividere gli smartphone rispettivamente in prodotti di fascia alta (capitanati nell’ultimo anno rispettivamente da Samsung Galaxy S22 e iPhone 14 Pro, usciti gli scorsi mesi), seguiti poi immediatamente dopo dagli smartphone di fascia media (per chi cerca un buon compromesso qualità / prezzo), per poi arrivare infine ai prodotti di fascia bassa, utili in particolar modo per chi non ha particolari esigenze.

Nella fattispecie Samsung ha recentemente annunciato Samsung Galaxy A54, la cui data di uscita si sta avvicinando sempre di più. Sicuramente questo rappresenta uno dei modelli di smartphone di fascia media più apprezzati dal pubblico, soprattutto andando a considerare i dati di vendita dei modelli immediatamente precedenti. Scopriamone insieme tutte le caratteristiche e le specifiche tecniche!

Partiamo prima di tutto dal design, che ha subito delle modifiche sostanziali rispetto al passato, in particolar modo relativamente al modulo fotografico che ora è totalmente cambiato. Nella parte anteriore troviamo un display AMOLED punch-hole (dov’è posizionata la fotocamera anteriore per i selfie) con diagonale da 6.4 pollici e risoluzione Full HD, oltre ad una frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz, più che in linea con quanto uscito per i top di gamma nel corso degli ultimi mesi.

Un’ampia gamma di colorazioni sono attese per questo nuovo Samsung Galaxy A54, che si colorerà rispettivamente di Nero, Bianco, Giallo e infine Azzurro, in base alle preferenze personali dell’acquirente finale.

Altre specifiche tecniche

Relativamente al processore, possiamo già dirvi che il nuovo Samsung Galaxy A54 monterà un chip Exynos 1380, con frequenza d’aggiornamento pari a 2.4 GHz. A questo si va ad aggiungere il supporto al 5G, utilissimo per una grande connettività mobile sia in download che in upload.

Per la RAM invece avremo banchi rispettivamente da 6 o 8 GB, con 128 o 256 GB di memoria. Quanto alla fotocamera, troviamo un sensore da 50 megapixel, seguito da altri due sensori rispettivamente di 12 e 5 megapixel, adatti per le grandangolari e per le macro.

Ricordiamo che l’uscita dello smartphone è prevista per il primo trimestre di quest’anno, presumibilmente verso marzo secondo alcune voci di corridoio, con un range di prezzo presumibilmente a cavallo tra i 470 e i 530 euro. Non ci resta dunque che attendere con trepidazioni ulteriori aggiornamenti da parte della stessa Samsung, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso delle prossime settimane o mesi.