Laura Chiatti, il lieto annuncio della moglie di Marco Bocci: per la coppia di famosi attori una felicità immensa

Laura Chiatti e Marco Bocci sono una coppia molto ammirata dal pubblico italiano. I due hanno dato il lieto annuncio ai fan: la cittadinanza onoraria per entrambi.

Laura Chiatti, classe ’82, è una modella, cantante, doppiatrice e attrice italiana, amatissima dal pubblico italiano per la sua bellezza e il suo talento. La sua carriera ha inizio quando è molto giovane, infatti uno dei primi film in cui la donna ha recitato è Laura non c’è, film del 1998.

Marco Bocci, nato nel 1978, è un attore italiano, ha recitato in più di venti film dal 2001, anno in cui la sua carriera nel mondo dello spettacolo ha avuto inizio. Lui, come la moglie, è considerato uno degli attori italiani più affascinanti del paese.

Laura e Marco, colleghi, amici e amanti, si sono sposati nel 2014 e hanno due figli, Pablo e Enea. La famiglia vive serenamente a Magione, in provincia di Perugia.

La coppia e più in particolare Laura, sono molto social. La donna condivide quotidianamente contenuti con i seguaci e fan che vogliono sapere sempre di più della coppia. I post di Laura sono spesso riguardanti le vacanze di famiglia e l’amore reciproco che lei e Marco provano. L’ultimo post però, è una comunicazione molto importante per tutti che ha reso i due felicissimi.

La felice notizia per Laura e Marco

Laura Chiatti è nata a Villa Magione e si è poi trasferita a Magione, il marito invece a Marsciano, entrambi paesi in provincia di Perugia. Entrambi si sono realizzati nel mondo dello spettacolo venendo riconosciuti nei luoghi dove sono cresciuti come personaggi di grandissima rilevanza.

Il successo di entrambi li ha condotti oggi ad essere onorati dal comune di Magiano e dal sindaco Chiodini: marito e moglie hanno ricevuto la cittadinanza onoraria. Il sindaco stesso ha detto di loro: “Sono due persone che sono state in grado sia singolarmente che in coppia di compiere un percorso professionale straordinario. Un successo conquistato con tenacia, determinazione, grinta e passione.”

I discorsi della coppia e l’annuncio

Sia Laura che Marco hanno ringraziato tutti, per la stima e l’appoggio, hanno anche ricordato alcuni momenti importanti e fondamentali della loro vita. Tra questi hanno raccontato come si sono conosciuti, più di venti anni fa, e successivamente, la seconda volta che si sono rivisti è stata quella decisiva, che li ha condotti al matrimonio. Hanno detto: “Le nostre radici sono la cosa più importante, una scelta condivisa da subito e resa possibile dalla vicinanza con Roma.”

Laura ha postato su Instagram la foto dell’evento e ha scritto: “Grazie a tutto il consiglio comunale, in particolar modo al sindaco che oltre ad essere un grande professionista, è soprattutto per me un amico davvero speciale.”