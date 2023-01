“Che Dio ti protegga…”: Eleonora Daniele, le lacrime di una Nazione dopo il tragico addio

Eleonora Daniele è una delle conduttrici più amate dal pubblico. Nelle ultime ore ha dato una triste notizia sui social: la scomparsa della donna e il lutto.

Eleonora Daniele, classe ’76, è una conduttrice, ex attrice e giornalista italiana originaria di Padova. La donna è molto apprezzata dal pubblico e per questo è seguita molto anche sui social, il suo carisma e la sua professionalità nel condurre affascinano tutti.

La carriera di Eleonora ha inizio nel 2001, quando appare in uno studio per la prima volta, sotto i riflettori e conduce La sai l’ultima?, in onda su Canale 5. Dall’ora inizia a condurre senza sosta molti programmi italiani, seguitissimi. Nell’autunno del 2001 partecipa anche al Grande Fratello Vip, abbandonando il suo lavoro in banca.

Nel 2002 la conduttrice debutta anche dietro lo schermo come attrice nel mondo della serie televisiva La squadra su Rai 3. Successivamente approda nel 2003 nella soap-opera partenopea Un posto al sole. Ad oggi le sue ultime apparizioni televisive sono lo Zecchino D’oro su Rai 1, partecipando come giurata e la conduzione di Nella Memoria di Giovanni Paolo II, sempre in casa Rai. Attualmente conduce Senato & Cultura – il futuro è donna?, su Rai 1.

Della vita privata e fuori gli schermi di Eleonora, non si sa molto, la conduttrice non ama la fama mediatica ma aggiorna spesso i suoi fan su Instagram, dando loro notizie di diversa natura e condividendo molto di se con loro.

La morte di un idolo

Nelle ultime ore l’Italia, anzi, il mondo intero è a lutto. Ciò che è successo ha rattristito milioni di persone, la donna, una dei sex simbol indiscussi del nostro paese è deceduta pochissime ore fa.

Ieri, 16 gennaio 2023 la notizia straziante della morte dell’attrice italiana Gina Lollobrigida ha lasciato il segno. La donna era un idolo per molte persone, la sua classe e la sua bellezza immortale hanno portato un po’ d’Italia in tutto il mondo. Gina era paragonata – da lei stessa – all’attrice americana Marylin Monroe, le due si erano conosciute, reputandosi l’una la versione straniera dell’altra. Tra i suoi fan c’era anche Eleonora Danieli, la quale ha dato la triste notizia ai fan con un post su Instagram.

Il saluto di Eleonora Daniele

Eleonora Danieli è rimasta stravolta dalla triste notizia della morte di Gina Lollobrigida, ha avuto modo di conoscerla di persona e apprezza ancora di più. la conduttrice ha postato su Instagram la foto in cui è in compagnia dell’attrice e l’ha tristemente salutata.

“Gina. Meravigliosa diva. Te ne sei andata lasciando il grande ricordo di te per sempre, immortale. Mi ricordo quel pomeriggio a casa tua, tra le tue sculture e opere, mi avevi fatto vivere attraverso i tuoi racconti grandi emozioni. Il tuo tesoro era la tua grande arte che per noi rimarrà nell’anima e nella memoria. Ciao Gina, avresti meritato un po’ più serenità negli ultimi anni della tua vita, che Dio ti protegga tra le sue braccia.”, ha scritto la Daniele, ricordando e salutando la grande donna.