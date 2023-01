Caldaia, quasi nessuno la usa in modo corretto: se la regoli a questa temperatura sorriderai a fine mese | Risparmio assicurato

Per ottenere un risparmio importante in bolletta, è importante imparare a regolare la temperatura nel modo corretto. Ecco come

Gli aumenti dei costi dell’energia che ha colpito l’Italia e il resto d’Europa nell’ultimo periodo stanno mettendo in difficoltà molte famiglie. Ognuno, come può, cerca di risparmiare sui consumi per evitare indesiderate bollette salate.

Il risparmio prevede diverse azioni, magari evitando di utilizzare gli elettrodomestici semi vuoti o di spegnere le luci quando non sono necessarie, ma con l’arrivo dell’inverno e il continuo abbassarsi delle temperature è impossibile fare a meno dei caloriferi. Tuttavia, imparare ad utilizzarli nel modo corretto può aiutarci a risparmiare.

Prima di tutto è necessario sapere che esistono diversi tipi di caldaie in circolazione e la distinzione può essere fatta in base a diverse caratteristiche. Per avere un quadro più completo è importante distinguere tra: caldaie a camera aperta e camera stagna; caldaie a gas; caldaie a pompa di calore; caldaie a condensazione; caldaie elettriche; caldaie a legna, a pellet e a biomassa; caldaie murali.

Tutte le caldaie hanno alla base lo stesso principio: bruciare combustibile in maniera controllata per ottenere calore. Non tutte però, hanno gli stessi consumi. Nonostante le diverse caldaie funzionano secondo lo stesso principio, l’evoluzione tecnologica ha permesso di mettere a punto modelli che consumano molto meno di altri.

Come regolare la caldaia per risparmiare

Per esempio, l’innovazione tecnologica che è alla base delle caldaia a condensazione permette di sfruttare i fumi derivanti dalla combustione del gas per produrre energia aggiuntiva. Tale modello riesce ad utilizzare al 100% il potere di combustione del gas e può portare un risparmio in bolletta di circa il 20%.

Non tutti sanno che anche la temperatura a cui si regola la caldaia può influire enormemente sui consumi e di conseguenza sui costi delle bollette. Secondo le stime regolare bene la caldaia, sia essa a gas o elettrica, può portare un risparmio fino al 10% all’anno, con un vantaggio economico non indifferente.

Secondo gli esperti, la temperatura da non superare quando si regola la caldaia è di 20 gradi. Più la temperatura è bassa, maggiore sarà il risparmio. La stessa temperatura va impostata non solo sulla caldaia, ma è importante avvalersi delle valvole e del termostato. Le caldaie più moderne hanno dei termostati intelligenti che permettono di far variare la temperatura anche in base all’orario e alla temperatura esterna. Il risparmio stimato per tutti questi accorgimenti è tra il 20% e il 30% su ogni singola bolletta.