“Tra la vita e la morte”: Monica Leofreddi, il triste dramma della conduttrice tv

La conduttrice romana Monica Leofreddi ama condividere tutto con i fan: ha dato recentemente la triste notizia a tutti su Instagram.

Monica Leofreddi è una conduttrice italiana molto apprezzata per la sua bravura e bellezza senza tempo. La donna è nata a Roma nel 1965 e nonostante non sia più una ragazzina, è una delle conduttrici più belle del nostro paese.

Monica è nota anche per il suo passato amoroso, è stata per quasi dieci – fino al 1994 – anni la compagna del noto cantante Antonello Venditti che le ha dedicato la canzone “Ogni volta”. Nel 2009 Monica ha avuto il suo primo figlio, Riccardo e qualche anno dopo Beatrice.

Entrambi i figli di Monica sono nati dal compagno Gianluca Delli Ficorelli – il quale ha sposato nel 2015 -, tramite però una fecondazione assistita. L’uomo è oggi uno dei più rinomati e noti odontoiatri di Roma.

Oggi la famiglia vive una vita serena e la Leofreddi ha più volte sottolineato quanto sia innamorata di Gianluca e soprattutto quanto ne sia gelosa.

Il successo di Monica

La carriera di Monica Leofreddi ha inizio nel 1982, quando era molto giovane. Ha iniziato come comparsa e conduttrice per trasmissioni sportive della Capitale. Fino al 1994, invece, ha lavorato per Unomattina e successivamente per Domenica Sportiva, in casa Rai.

Monica è ricordata per la presentazione dello Zecchino d’Oro, grazie al quale ha avuto un grandissimo successo e tra le conduzioni più recenti troviamo Torto o Ragione? Il verdetto finale. Dal 2020 è opinionista e ospite di molti programmi televisivi Mediaset. Recentemente ha pubblicato la foto del suo cagnolino e ha dato però una triste notizia ai fan.

Monica su Instagram: la triste notizia

Monica ama condividere tutto con i fan: dalle foto delle vacanze con la sua famiglia, ai suoi acquisti, dagli scatti con abiti firmati e bellissimi a foto che raccontano cose più profonde e importanti per lei. Tra quest’ultime, c’è un post recente.

La donna ha pubblicato una serie di foto raccontando: “La nostra Nanà è stata tra la vita e la morte. Chiunque abbia un animale sa cosa voglia dire. Non sappiamo per quanto potrà far parte della nostra famiglia, ma intanto ringrazio Federico Coccia, che grazie alla sua umanità, alla sua professionalità e grazie al suo coraggio che ha avuto nell’assumersi un grande rischio, ci ha permesso di riabbracciarla e riaccoglierla in casa.” La conduttrice ha così ringraziato il suo veterinario di fiducia che ha salvato la vita ad un componente fondamentale della sua amata famiglia.