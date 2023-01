Romina Carrisi, la figlia di Al Bano trascinata fuori con la forza: “Mettetemi giù devo entrare!” | Ecco cos’è successo

Romina Carrisi, figlia di Albano e Romina Power è una conduttrice italiana. Ha caricato nelle ultime ore un video su Instagram mostrando cosa le è accaduto mentre lavorava.

Romina Carrisi è una delle figlie di Albano Carrisi e Romina Power, i due sono una delle coppie italiane più famose e seguite di sempre. Si sono sposati nel 1970 e hanno divorziato nel 2012. Albano e Romina sono da sempre molto amati e apprezzati da tutto il pubblico sia italiano che estero.

I brani più famosi della coppia, ancora oggi cantati sono “Felicità”, “Libertà” e “Nostalgia Canaglia”, arrivati oltre le frontiere europee, dove hanno fatto anche diversi tour. La loro discografia è simbolo della musica italiana per eccellenza. Quando la coppia si è separata, infatti, la notizia ha rattristito tutti i loro fan ma anche chiunque li conoscesse dallo schermo.

La grande famiglia Carrisi ha vissuto periodi difficili, che probabilmente sono hanno portato alla rottura della coppia. Tra gli avvenimenti più significativi c’è la sparizione della figlia Ylenia avvenuta nel 1993. La notizia ha sconvolto tutto il mondo, la ragazza era a New Orleans quando si sono perse le sue notizie.

Solo anni dopo la notizia della morte di Ylenia è arrivata ai genitori. La famiglia ne ha sofferto molto ma per fortuna i genitori hanno sempre avuto l’appoggio e l’amore degli altri figli, sono quattro: Ylenia, Romina, Cristèl e Yari.

La famiglia Carrisi

Albano Carrisi e Romina Power hanno quattro figli, sono tutti molto uniti e tutti loro in qualche modo lavorano nel mondo dello spettacolo. Tra le più conosciute a livello televisivo, è la quarta figlia Romina Carrisi.

La donna è nata nel 1987, oggi ha 35 anni ed è fidanzata con Stefano Rastelli, un regista di Oggi è un altro giorno, show di Serena Bortone. Romina è molto legata alla sua famiglia, agli altri fratelli e sorelle, da poco ha purtroppo raccontato pubblicamente di avere problemi di salute a causa della sua allergia al nichel ma oggi sembra stare meglio. Dedica tutte le sue forze al lavoro televisivo e al suo fidanzato. Il suo ultimo post su Instagram ha allarmato i fan: è stata cacciata mentre lavorava.

Romina Carrisi cacciata

Romina Carrisi lavora nel mondo dello spettacolo, in particolare diviene particolarmente nota quando viene chiamata più volte come ospite nelle trasmissioni e per la sua partecipazione al reality L’isola dei Famosi nel 2005, dove però si è trovata malissimo.

Romina oggi lavora come inviata delle trasmissioni, in particolare per Oggi è un altro giorno. Poche ore fa ha condiviso su Instagram un video dove si trova dietro le quinte di Ballando con le Stelle. Nel video dove è da sola, con un microfono in mano e vagabonda ballando qua e là, viene ad un certo punto sollevata dalle braccia e cacciata fuori. Romina ha scritto: “Romina Vagante…Ballando da sola”. Ovviamente il post della donna è ironico, come è solita fare, sa scherzare con il suo pubblico e farsi apprezzare anche per questo.