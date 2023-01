Svelato l’antico metodo giapponese per stirare i panni senza ferro da stiro I Le pieghe spariscono in un attimo e tagli la bolletta

I mesi autunnali e invernali a cui siamo recentemente andati incontro si sono rivelati più difficili del previsto, non solo per noi italiani ma anche per tutti quanti i cittadini europei.

Questo a causa del caro energia che ha messo praticamente in ginocchio tutto il continente, costringendo a correre ai ripari.

La situazione è iniziata nella fattispecie a seguito dei conflitti che sono scoppiati in Ucraina a partire dai primissimi mesi del 2022, portando conseguentemente un aumento dei costi delle materie prime (risultando ovviamente in un’inflazione a livello di tutto il settore alimentare), così come anche un rialzo record e mai visto prima dei costi dell’energia, che sia del gas metano o quella elettrica. Chiaramente anche questo aumento ha portato a delle ripercussioni sui costi delle bollette mensili dell’energia. Il governo italiano ha provveduto in maniera immediata a questa gravosa situazione, introducendo diversi bonus importanti, come il bonus energia da 150 euro (per alleggerire le bollette nel caso della popolazione più bisognosa), così come incentivi e agevolazioni fiscali per tutti coloro che fossero intenzionati ad acquistare elettrodomestici di nuova generazione, che permettono di risparmiare anche cifre considerevoli a lungo andare.

Malgrado tutti questi preziosi aiuti provenienti dallo stato italiano, sono ancora tante le famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese. È così che oggi vi forniremo alcuni consigli utili per risparmiare energia elettrica, e di riflesso risparmiare sulle prossime bollette mensili da pagare.

Gli elettrodomestici sono senz’ombra di dubbio una delle voci che consumano maggiormente all’interno dell’ambiente domestico. Tra forno a microonde, forno elettrico, lavastoviglie, asciugatrice, frigorifero e via dicendo, sono davvero tanti gli elettrodomestici che portano a utilizzare moltissima energia elettrica, con un conseguente aumento a livello delle bollette mensili dell’energia.

Consigli utili

Il ferro da stiro è indubbiamente uno degli elettrodomestici più utilizzati in casa, per stirare perfettamente i nostri indumenti ed evitare le fastidiose pieghe che vi si formano sulla superficie. Oggi vi consiglieremo una valida alternativa da utilizzare e preferire al ferro da stiro, in modo da risparmiare cifre considerevoli. Si tratta di un metodo giapponese, che permette di stirare facilmente i nostri vestiti senza nemmeno far uso del ferro da stiro.

In questo caso dovremo scuotere bene i panni dopo averli estratti dalla nostra lavatrice, stendendoli senza nessuna piegatura, per poi appenderli sullo stendipanni o sulla stampella, in modo da farli allungare nella maniera più naturale e semplice possibile.

Questo consentirà di eliminare tutte le pieghe che si formano una volta estratti dalla lavatrice, e favorirà un’asciugatura facile e priva di qualsiasi sgualcitura. Così facendo, eviteremo anche l’utilizzo del ferro da stiro, e questo porterà al risparmio anche di centinaia di euro alla fine dell’anno.