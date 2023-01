Non hai più bisogno di prodotti sgrassanti I Il trucco migliore per pulire il forno è questo, è semplicissimo

Parliamo spesso e volentieri del caro energia, che ha colpito tutto il continente europeo a partire dai primissimi mesi del 2022, ovvero quando sono scoppiati i conflitti in Ucraina.

Questo ha portato chiaramente ad un aumento delle bollette mensili dell’energia, che ha influito negativamente soprattutto nell’economia delle famiglie più bisognose.

Una delle voci che più pesano nell’economia domestica (in termini di consumi energetici) è indubbiamente quella della elettrodomestici. Dal forno elettrico al forno a microonde, passando per la friggitrice ad aria, fino ad arrivare al frigorifero, alla lavastoviglie, all’asciugatrice, allo scaldabagno e via dicendo. Sono davvero tanti gli elettrodomestici che utilizziamo quotidianamente, giorno per giorno, soprattutto da qualche anno a questa parte.

Un aspetto che spesso e volentieri viene però trascurato è quello della pulizia: oltre alla funzionalità dell’elettrodomestico in sé, bisogna infatti tenere sempre a mente che essi vanno puliti a cadenza regolare. Parliamo ad esempio del forno elettrico, che utilizziamo quotidianamente per cuocere i nostri alimenti. Di giorno in giorno, a seguito di ogni cottura è chiaro che si depositi progressivamente della sporcizia e del grasso sulla sua superficie interna, e questo non è di certo un bene.

Spesso non abbiamo a disposizione prodotti sgrassanti: come possiamo fare in questi casi? Non temete, il rimedio è presto detto. Quest’oggi infatti vi forniremo alcuni consigli e accorgimenti utili per pulire il vostro forno elettrico in maniera efficiente e veloce, senza uso di prodotti sgrassanti di alcun tipo.

Consigli utili

Lasciate quindi in disparte qualsiasi prodotto chimico, dal momento che lasciano anche odori sgradevoli per tutta casa, e prediligete dei rimedi naturali per la pulizia del vostro forno elettrico. Per pulirlo saranno più sufficienti alcuni ingredienti molto semplici, che sicuramente avrete già in casa: si tratta rispettivamente dell’acqua, del bicarbonato e dell’aceto.

Qual è il procedimento in questo caso? Il primo passaggio necessario è quello di usare il bicarbonato su tutto il fondo del forno elettrico in questione, ricoprendo tutta la superficie con maggior cura possibile. In un secondo momento, dovrete riscaldare l’aceto all’interno di una piccola ciotola, che poi posizionerete dentro il forno, nella sua parte centrale per essere precisi.

Successivamente prendete un’altra ciotola, in cui dovrete mettere dell’acqua, per poi posizionarla in prossimità della ciotola che avete precedentemente riempito con l’aceto e posto all’interno del forno elettrico. A questo punto prendete una spugna, andando a pulire il forno con l’aceto (che avrà raggiunto una certa temperatura): così facendo tutta la superficie interna del forno sarà completamente pulita, e sgrassata da ogni sporcizia qui presente.