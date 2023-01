Netflix, passo in avanti verso il futuro: l’annuncio di queste ore sconvolge gli utenti

Nel corso degli ultimi dieci anni abbiamo assistito ad una diffusione ancor più capillare di internet, che è ormai presente in tutto il mondo in massa.

Contemporaneamente al diffondersi estremo di questo mezzo, si è sempre più insinuato nella vita di tutti i giorni lo streaming: è così che siamo passati dal videonoleggio (basti ricordare capisaldi di questo settore, come ad esempio Blockbuster) dei primi anni 2000 alle più moderne piattaforme di streaming.

Il capostipite in tal senso è stato senz’ombra di dubbio Netflix, che è poi stato seguito a ruota rispettivamente da Amazon Prime Video, Disney Plus, Apple TV+, Mubi, Paramount Channel (uscito da pochissimo sul territorio italiano) e via dicendo.

Come tutte le aziende, anche Netflix vuole sempre stare al passo coi tempi e rinnovarsi, in modo tale da non perdersi in mezzo alla miriade di concorrenza che al giorno d’oggi offre il mercato. Sappiamo bene infatti quanto Netflix sia assolutamente interessata ad ampliare e allargare il proprio bacino d’utenza e il proprio fatturato: basti pensare alle ultime novità introdotte, come giochi interattivi, dimostrando un certo interesse per la tecnologia cloud, molto utilizzata da diverse aziende soprattutto nel corso dell’ultimo periodo.

La compagnia ha annunciato che, a partire da quest’anno, sulla piattaforma saranno disponibili anche contenuti in diretta, similmente a quanto già accade con la piattaforma Now, che in Italia trasmette settimanalmente contenuti in diretta come ad esempio Masterchef e altri programmi simili. Nel caso di Netflix, si darà il via alle danze con gli Screen Actors Guild Awards, di cui la piattaforma di streaming americana è riuscita ad ottenere i diritti.

I dettagli

Per chi fosse interessato, nella fattispecie la cerimonia di presentazione si terrà il prossimo 26 febbraio, anche se saranno visibili quest’anno anche sulla celebre piattaforma video YouTube. A partire dal 2024, però, la cerimonia sarà trasmessa in esclusiva mondiale su Netflix, in base all’accordo pluriennale che è stato recentemente stipulato tra le due parti. A dichiararlo a tal proposito è stato Bela Bajaria, la responsabile TV globale di Netflix, nel corso di un’intervista recentemente rilasciata a Variety.

Per chi non lo sapesse, i SAG Awards sono una sorta di “cartina di tornasole” per quelli che saranno poi gli Oscar, dando quindi un’ottima panoramica su come andranno a muoversi tutti gli elettori degli Academy Awards.