Contatore, il pulsante segreto per dimezzare la bolletta I Premilo tre volte, sennò il trucco non funziona

Chi più chi meno, tutti quanti stiamo avendo difficoltà nel corso di questo periodo. Il caro energia infatti si sta facendo sempre più serrato, non solo per noi italiani ma anche per tutti i cittadini europei in generale.

Tutto è nato quando sono scoppiati i primi conflitti in Ucraina, che risalgono ai primi mesi del 2022, e che hanno portato con sé un “effetto farfalla” non da poco: basti pensare alle principali conseguenze, che sono state rispettivamente un aumento dei costi delle materie prime (che si è riflettuto poi in un’inflazione mai vista prima d’ora a livello di tutto quanto il settore alimentare), così come un aumento dei costi dell’energia, sia essa elettrica che del gas metano.

La valanga si è così ripercossa sui costi delle bollette mensili che hanno richiesto le principali compagnie fornitrici e distributrici, che sono arrivati a valori record mai visti prima d’ora. Per fortuna i governi di tutta Europa non si sono di certo tenuti con le mani in mano, anzi: nel caso di quello italiano, ad esempio, abbiamo assistito a diversi provvedimenti, quali il decreto Aiuti-Bis e Aiuti-Ter.

Gli effetti diretti principali che hanno portato sono il bonus energia pari a 150 euro (detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili), così come le agevolazioni fiscali per chiunque fosse intenzionato ad acquistare elettrodomestici di nuova generazione, che consumando meno permettono di risparmiare anche cifre considerevoli sulle bollette mensili dell’energia che arrivano.

Nonostante tutti questi preziosi aiuti e provvedimenti da parte del governo italiano (ma non solo), sono davvero tante le famiglie che rischiano di andare continuamente incontro alla soglia di povertà, non potendosi permettere il pagamento di bollette mensili dell’energia così ingenti.

Consigli utili

È così che abbiamo deciso di darvi qualche consiglio in merito, in modo tale da consumare meno energia elettrica possibile, e di conseguenza risparmiare sulle prossime bollette che vi arriveranno.

Quest’oggi in particolare ci focalizzeremo sul contatore, che sembra apparentemente inutile ma in realtà permette di risparmiare davvero tanto. In base al numero di volte che lo andremo a premere, infatti, il contatore dell’energia ci può riservare e mostrare delle informazioni assolutamente utili. Nel caso in cui toccheremo due volte, avremo la possibilità di vedere la fascia oraria di quel determinato momento: nella maggior parte dei casi, infatti, i contratti con le compagnie distributrici sono biorari, e presentano quindi degli archi di tempi in cui utilizzare gli elettrodomestici è molto più conveniente, ad esempio nelle ore serali o durante i fine settimana.

Premendo invece un’ulteriore volta, per un totale di tre volte, avremo la possibilità di vedere in tempo reale il consumo totale dei nostri dispositivi in quel determinato momento, e questo sarà assolutamente importante e fondamentale per regolarci nel loro utilizzo, cercando di usarli con maggior parsimonia.