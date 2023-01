“Oggi è un tristissimo giorno”: Flavio Briatore, il tragico addio del noto imprenditore

Flavio Briatore è un uomo che da sempre è soggetto della cronaca, è uno dei più ricchi del mondo. Briatore ha purtroppo condiviso la triste notizia con i fan.

Flavio Briatore è un imprenditore e dirigente sportivo italiano originario di Verzuolo. Ha un patrimonio di circa 200 milioni di dollari secondo Forbes, per questo nel 2015 è stato nominato tra gli uomini più ricchi del mondo. L’uomo ha due figli ai quali ereditare il suo patrimonio: Leni Klum e Nathan Falco Briatore.

Leni Klum è la primogenita che Flavio ha avuto con la famosissima modella tedesca Heidi Klum, di 23 anni più giovane. La ragazza ha 18 anni ma segue già le orme della mamma. Il figlio maschio, invece, Nathan Falco ha il sangue italiano al 100% in quanto è il figlio della show girl italiana Elisabetta Gregoraci che oggi ha 42 anni ed è molto nota in Italia per la sua bellezza.

Flavio ha avuto una relazione abbastanza lunga con la Gregoraci: si sono sposati nel 2008 per poi divorziare nel 2017. La coppia non andava d’accordo da molto tempo in base a ciò che i media raccontano, ed è scoppiata quando sono nate voci sul presunto tradimento di Elisabetta.

Oggi Flavio Briatore sembra essere impegnato sentimentalmente con la modella russa trentenne Valentina Kolesnikova. Nonostante la sua vita sembri perfetta e serena, a volte anche lui ha periodi meno felici, il suo post lo racconta.

Il triste post di Flavio Briatore

Flavio Briatore è un uomo molto social e condivide tutto – o quasi – con i suoi fan. I suoi post vanno dalle foto in vacanza agli impegni lavorativi. Dimostra di essere sempre molto impegnato. Uno degli ultimi post però riguarda una triste notizia: un suo amico è deceduto, si tratta di Luca Vialli.

La morte dell’uomo ha rattristito tutti, dai fan ai suoi conoscenti. Gianluca era un calciatore e allenatore italiano. L’uomo è nato nel 1964 a Cremona ed è deceduto a causa di un tumore al pancreas a Londra il 6 gennaio scorso. L’uomo ha lasciato un grande vuoto nel mondo del calcio che è a lutto, affianco alla sua famiglia la moglie Cathryn White Cooper alla quale era legato dal 2003. Flavio lo conosceva molto bene.

L’addio di Briatore a Vialli

Flavio ha pubblicato una foto di qualche anno fa, dove appare lui con Vialli, vicini e felici. Briatore ha scritto: “Oggi è un tristissimo giorno per tutti noi. Sono profondamente addolorato per la perdita di un grandissimo. Gianluca Vialli era semplicemente una persona e un campione eccezionale, un amico, un uomo generoso e coraggioso, sul campo ma anche e soprattutto nella vita… ha combattuto il suo male con dignità e coraggio enormi fino alla fine. Resterà per sempre nei nostri cuori. I miei pensieri vanno ai suoi cari. Ciao Gianluca!”

Dando così il saluto a Gianluca, ha commosso i suoi seguaci. Nei commenti possiamo leggere le parole di altri personaggi noti che a loro volta salutano l’allenatore.