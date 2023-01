I trucchi del futuro per tagliare le bollette: per spendere meno devi stare al passo coi tempi I Conviene, risparmi fino a 500€

I tempi che corrono sono davvero duri e difficili, sia da un punto di vista economico che energetico, per tutto quanto il continente europeo.

In questo caso la situazione si è ulteriormente aggravata con il caro energia che ha colpito l’Europa a seguito dei tristi eventi verificatisi in Ucraina, che hanno lasciato cicatrici non di certo indifferenti.

La prima ovvia conseguenza è stata un aumento mai visto prima dei costi delle materie prime (cosa che si è poi riflettuta in’inflazione a livello del settore alimentare), seguita poi da un rialzo anche dell’energia in generale, sia essa elettrica che del gas metano. Fortunatamente i governi di tutte le principali nazioni europee non si sono tenuti di certo con le mani in mano, ma anzi hanno attuato diversi provvedimenti, volti proprio a fronteggiare il caro energia e aiutare così facendo la popolazioni più bisognosa.

Questo però non è stato sufficiente a quanto pare per moltissime famiglie, che spesso dovendo sorreggere il peso di bollette così ingenti si sono trovate in seria difficoltà ad arrivare alla fine del mese, soprattutto per quanto riguarda i casi limite (ovvero famiglie molto numerose, e che eventualmente percepiscono un solo reddito).

È così che oggi vi parleremo di qualche trucco “del futuro” per tagliare le bollette: senz’altro è infatti importante al giorno d’oggi stare al passo coi tempi, utilizzando impianti ed elettrodomestici moderni, che spesso e volentieri si integrano bene in casa e, consumando poco rispetto agli elettrodomestici più datati, consentono di risparmiare anche cifre considerevoli.

Consigli utili

Per iniziare, uno dei primi consigli che vi possiamo dare a tal proposito è quello di effettuare i lavori per il cappotto termico dell’edificio in cui abitiamo: in questo caso infatti il cappotto consente un risparmio che va dal 45% fino ad arrivare al 60%. Un altro passaggio in questo caso sarà andare a sostituire tutti gli infissi della propria abitazione domestica, che possono aumentare ulteriormente il risparmio fino ad un 10%.

Un altro utile consiglio è quello di sostituire la caldaia tradizionale con un modello di caldaia a condensazione, permettendo così la trasformazione della propria abitazione domestica in una vera e propria smart home. Il risparmio per questa modalità si attesta a circa il 15%, e sarebbe ancor più considerevole nel caso in cui si considerasse l’utilizzo di pompe di calore, assieme all’installazione di un impianto fotovoltaico.

Nel caso dell’illuminazione della propria abitazione, è preferibile poi far uso di lampadine smart, che il più delle volte sono LED e consentono quindi risparmi considerevoli, soprattutto se messe a paragone con le lampadine alogene tradizionali.