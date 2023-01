Friforifero, finalmente il trucco dei tecnici: mettilo a questa temperatura | dimezzi la bolletta

I tempi che stiamo vivendo nel corso degli ultimi mesi sono veramente complicati, non solo per gli italiani ma anche per gli europei in generale.

Le cose si sono fatte difficili a partire dai conflitti scoppiati in Ucraina nei primi mesi del 2022, che hanno portato con sé varie problematiche.

Innanzitutto abbiamo assistito ad un aumento generale dei prezzi delle materie prime (che si è inevitabilmente riflettuto in un’inflazione del settore alimentare), così come anche un aumento dei costi dell’energia da parte delle principali compagnie fornitrici.

La più ovvia conseguenza è stata un aumento delle bollette mensili dell’energia, che nel corso dell’ultimo anno hanno toccato cifre record e mai viste prima d’ora. Secondo una recente stima, infatti, il costo delle bollette ha subito un aumento pari al 50% rispetto a quelle dell’anno immediatamente precedente.Per fortuna i governi di tutto il continente europeo non si sono tenuti di certo con le mani in mano: nel caso di quello italiano, ad esempio, son stati attuati diversi provvedimenti (basti pensare al decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter) con il fine ultimo di aiutare la fetta di popolazione più bisognosa nel fronteggiare il rincaro energia. In particolare questi aiuti prevedono il bonus energia pari a 150 euro (e detraibili direttamente dal costo delle bollette), così come anche agevolazioni e detrazioni fiscali per chiunque fosse intenzionato ad acquistare un elettrodomestico di nuova generazione, che consente un notevole risparmio e un minor impatto ambientale.

Malgrado tutto però, numerose famiglie rischiano tutt’oggi di andare incontro alla soglia di povertà, dal momento che non riescono più a permettersi di pagare bollette così ingenti e salate.

Consigli utili

È così che abbiamo deciso di fornirvi qualche trucco e accorgimento utile per fronteggiare il caro energia, in modo tale da pagare bollette più leggere alla fine del mese. Quest’oggi in particolare ci focalizzeremo su uno degli elettrodomestici più utilizzati all’interno dell’ambiente domestico: stiamo parlando del frigorifero. Il frigorifero è uno degli elettrodomestici che consuma di più, dovendo restare per sua stessa natura costantemente acceso tutto il giorno, in modo tale da conservare correttamente gli alimenti al suo interno.

Uno dei consigli principali che vi sentiamo di darvi è quello di regolare la temperatura interna del frigorifero, che può essere regolata facendo uso della manopola, che si trova generalmente al suo interno.

La temperatura che vi consigliamo di impostare è pari a circa 4 gradi centigradi, e permette un buon compromesso tra la corretta refrigerazione dei vostri alimenti e il risparmio sulle bollette. Mantenendo infatti i 4 gradi centigradi, potremmo risparmiare anche diverse centinaia di euro alla fine dell’anno.