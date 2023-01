Federica Pellegrini colpo di scena, la grande campionessa ‘cambia lavoro’: nessuno l’aveva mai vista in queste vesti | Fan sconvolti

Federica Pellegrini si è sposata e oggi la nuotatrice è in luna di miele. Sembra tutto fantastico e anche lei lo è, ciò che ha pubblicato non lascia dubbi. Le foto inedite.

Federica Pellegrini è una famosissima ex nuotatrice italiana, classe 1988. La donna è specialista in stile libero ed è soprannominata La Divina dai fan, in quanto è la più grande nuotatrice italiana della storia.

La carriera di Federica inizia nel 2004, quando prende parte alla prima rassegna olimpica, dopo di quella partecipa ad altre quattro. Il suo più grande successo avviene nel 2008 quando ai Giochi di Pechino vince la medaglia d’oro, divenendo la prima donna a vincere alle olimpiadi come nuotatrice. Nel 2009 viene nominata “nuotatrice dell’anno” dalla rivista famosissima “Swimming World Magazine”.

La Pellegrini già a soli sei anni vince le prime gare di nuoto, a soli 14, poi, partecipa ai campionati italiani assoluti, vincendo la medaglia di bronzo. Sulla sua vita privata è sempre stata molto riservata.

Delle sue relazioni, conosciamo quella con Luca Marin, dal 2008 al 2011, poi con Filippo Magnini, dal 2011 al 2017. Oggi Federica è da poco felicemente sposata con il suo allenatore Matteo Giunta, recentemente ha condiviso con i fan tutti i dettagli della loro vita di coppia.

I post della coppia

Federica e Matteo, dopo il matrimonio sono partiti in viaggio per la loro luna di miele. La nuotatrice ha postato diversi scatti sui social e sembra tutto un sogno. Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono conosciti molti anni fa ma si sono iniziati a frequentare ufficialmente nel 2019.

L’allenatore della donna è anche il cugino del suo ex ragazzo Filippo. La coppia è da subito stata oggetto della cronaca italiana. I due si sono sposati il 27 agosto del 2022 a Venezia. Per il loro viaggio di nozze hanno scelto come meta le Maldive e continuano a pubblicare contenuti insieme, mostrando a tutti la loro felicità.

Federica e Matteo: “Pronti per il circo”

Quotidianamente, Federica pubblica su Instagram foto e video con Matteo. Uno dei video più recenti ha divertito tutti. La coppia si diletta in un’acrobazia poco facile per chi non è allenato, loro lo sono e si vede. Il marito è steso a terra supino e lei fa una simil capriola su di lui che la tiene dalle braccia.

Federica ha ironizzato sulla riuscita del gesto scrivendo: “Siamo pronti per il circo …. Ovviamente non “buona la prima” (il dietro le quinte sulle stories)”. Tutti i fan hanno commentato divertiti e sottolineando la difficoltà del gesto. La coppia sa come divertirsi.