Caro energia, vai suibito a staccare la spina agli elettrodomestici I Non ti immagini quanto risparmi in bolletta

I mesi autunnali e invernali che abbiamo vissuto (e stiamo tutt’ora vivendo, purtroppo) non sono facili per tutti gli abitanti europei, dal momento che il caro energia ha colpito tutto quanto il continente.

Questo si è verificato quando sono scoppiati i conflitti in Ucraina, che hanno portato come diretta conseguenza l’aumento generale dei beni di prima necessità (riflettendosi in un’inflazione record e mai vista prima nel settore alimentare), oltre soprattutto all’aumento dei costi dell’energia, sia gas metano che dell’energia elettrica.

A sua volta tutto ciò ha portato all’aumento sconsiderato dei costi delle bollette mensili dell’energia da parte delle principali compagnie fornitrici e distributrici. Il governo italiano ha preso immediatamente dei provvedimenti, come diversi bonus (sia per quanto riguarda la detrazione a livello delle bollette che l’acquisto di nuovi elettrodomestici di ultima generazione), ma questo purtroppo non è bastato per tutte le numerose famiglie italiane, che spesso e volentieri non riescono ad arrivare alla fine del mese.

Oggi vi forniremo quindi alcuni piccoli consigli per risparmiare sul consumo dell’energia (elettrica, soprattutto), nell’ottica di risparmiare a lungo termine nel pagamento delle future bollette mensili.

Gli elettrodomestici sono indubbiamente una delle voci che più consuma, quando andiamo a considerare l’ambiente domestico. Tra forno a microonde, forno elettrico, frigorifero, lavastoviglie, asciugatrice e via dicendo, sono davvero tantissimi gli elettrodomestici che utilizziamo quotidianamente quando ci troviamo in casa, soprattutto nel corso degli ultimi anni, con il progresso tecnologico.

Consigli utili

Il consiglio principale che vi possiamo dare a tal proposito è di cercare di evitare a tutti i costi l’utilizzo della modalità stand-by per qualsiasi elettrodomestico utilizziate in casa, dal momento che porta a consumi che a lungo andare possono diventare considerevoli.

Carico fantasma (in inglese il cosiddetto “phantom load“): è proprio questo il quantitativo di energia che viene utilizzata da parte degli elettrodomestici in modalità standby, come nel caso ad esempio dello stereo. Nel momento in cui non viene utilizzato, ha un carico fantasma che si aggira attorno ai 5 Watt di potenza, contro gli 80 Watt che utilizza quando si ascolta la propria musica preferita.

Uno degli obiettivi attuali, soprattutto andando a considerare i tempi che corrono e il caro energia che si fa sempre più forte e vigoroso, è quello di eliminare il più possibile i carichi fantasma, dato che danneggiano inutilmente l’ambiente, e questo consente anche di risparmiare cifre considerevoli alla fine del mese, arrivando a risparmiare anche centinaia di euro nel giro di un anno.