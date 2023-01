Simona Ventura, il dramma colpisce ancora la celebre conduttrice: “Tristezza vera” | Ecco cos’è successo

Simona Ventura è una delle donne italiane più ammirate dal pubblico italiano. Poche ore fa la conduttrice ha condiviso con i fan la sua tristezza.

Simona Ventura è una donna dello spettacolo italiano, in particolare è una conduttrice molto amata e apprezzata. Classe 1965, nasce a Bentivoglio, in provincia di Bologna. Oggi ancora conduce e ama il suo lavoro al quale si dedica costantemente.

La carriera della conduttrice ha inizio con il programma “Domani Sposi” con Magalli su Rai Uno. Da quel momento inizia a lavorare per Telemontecarlo e successivamente approda a “Domenica In” e “Domenica Sportiva”.

I successivi anni presenta il Festival di Sanremo, e il suo massimo successo è quando presenta per otto edizioni “L’isola dei Famosi” e come giudice per “X-Factor”. Dal 2016 approda in Mediaset e successivamente su Sky.

La Ventura si sposa nel 1998 con il calciatore italiano Stefano Bettarini, con il quale rimane legata fino al 2004 dando alla luce due figli Niccolò e Giacomo. Oggi è felicemente in compagnia del suo attuale compagno Giovanni Terzi – dal 2018 – scrittore italiano di 58 anni.

Il triste post di Simona

Simona non ama particolarmente i social ma spesso condivide sul suo profilo Instagram foto e video aggiornando i suoi fan della sua vita privata e commentando i suoi interessi. Poche ore fa infatti, ha condiviso con i suoi seguaci qualcosa che le riempie il cuore di tristezza.

La conduttrice ha pubblicato sul social un video dove in primo piano appare il suo albero di Natale, bianco con decorazioni blu che già aveva mostrato ai fan nell’ultimo periodo. Il video ha un montaggio che lascia intravedere anche la casa e dopo le diverse angolazioni dell’albero, si vedono gli addobbi di questo riposti in buste e scatoloni.

La tristezza della conduttrice

Simona ha pubblicato il video dell’albero e delle decorazioni tolte e l’albero poi spoglio, lasciando un vuoto nel soggiorno della sua casa. La conduttrice ha accompagnato queste immagini scrivendo: Ogni anno lo stesso dramma: “Tristezza VERA. La fatica comunque c’è…”.

Nei commenti Sandra Milo, amica e collega della Ventura ha scritto a sua volta: “Per evitare il tanto temuto momento dello smontaggio non ho fatto l’albero né il presepe, mi sono limitata ad appendere una coccarda sulla porta di casa e sta ancora lì…”. Nei commenti molti fan assecondano Simona, altri invece le fanno critiche “costruttive”, consigliandole di cambiare stile decorativo e lo stesso albero di Natale, in quanto bianco come lo ha lei è troppo anni ’80. In questo periodo dell’anno siamo un po’ tutti Simona Ventura.