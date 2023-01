Riscaldamento, il pulsante segreto per risparmiare in bolletta: Il trucco consigliato dai caldaisti | Bolletta azzerata

Il caro energia ha recentemente messo in ginocchio tutto il continente europeo. Questa gravosa situazione è iniziata purtroppo l’anno scorso, quando sono scoppiati i primi conflitti in Ucraina, che come principale conseguenza hanno portato con sé l’aumento spropositato dei costi dell’energia, sia essa elettrica che del gas metano.

Di riflesso, ciò ha scaturito un rialzo record dei costi delle bollette mensili dell’energia da parte delle principali compagnie fornitrici.

I governi di tutta Europa hanno così cercato di fronteggiare il caro energia, attraverso l’attuazione di diversi provvedimenti a tal proposito, come il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter, che prevedevano ad esempio il bonus energia da 150 euro (che possono essere tranquillamente detratti dai costi delle bollette), così come anche agevolazioni e detrazioni fiscali per qualunque cittadino intenzionato ad acquistare a breve un elettrodomestico di nuova generazione, dal momento che consumano meno rispetto a quelli più datati.

Malgrado tutti questi preziosi aiuti che sono arrivati dallo stato, però, sono tante le famiglie che si sono ritrovate in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili, in particolar modo quelle molto numerose (composte da 5 o più membri al loro interno) e che percepiscono un solo reddito.

È così che oggi vi forniremo qualche trucchetto e accorgimento utile per contrastare queste bollette così salate, e risparmiare cifre anche considerevoli alla fine del mese.

Consigli utili

Senz’ombra di dubbio una delle voci più importanti all’interno dell’economia domestica, soprattutto nel corso di questi freddi mesi autunnali e invernali, è quella dei riscaldamenti, dal momento che è necessario garantire un’adeguata temperatura in casa.

Una delle cose che ci viene maggiormente in aiuto in tal senso è l’utilizzo efficiente e ragionato del termostato, per regolare la temperatura all’interno dell’ambiente domestico. Chiaramente è utopico mantenere il riscaldamento per tutte le 24 ore di una giornata, ed è quindi molto importante far uso del termostato, che nel caso dei più moderni presenta un timer che ne regola la temperatura, e le fasce orarie in cui si accende e spegne automaticamente. Uno dei pregi migliori di questo sistema è che l’impianto, una volta raggiunta la temperatura prefissata (da parte dell’utente) si spegnerà in maniera completamente automatica, e questo consentirà di tenere bene sotto controllo i nostri consumi energetici in casa.

Vi consigliamo quindi di programmare il termostato, in quanto la continua accensione (e il relativo spegnimento) dei termosifoni non è di certo salutare per tutto quanto l’impianto, e ne va a compromettere la funzionalità anche della caldaia, che si troverà a essere sollecitata in maniera continua, portando a lungo termine a usura e malfunzionamenti dell’impianto stesso.