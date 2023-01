“…ha perso tutto”: Enzo Iacchetti, il grido d’allarme del famoso showman

Enzo Iacchetti è uno dei conduttori più stimati dagli italiani. L’uomo dimostra di avere un grande cuore: il suo ultimo video su Instagram racconta una triste storia.

Enzo Iacchetti, nome completo Vincenzo Iacchetti, lo conosciamo tutti per la sua notorietà televisiva, è un comico, conduttore televisivo e attore italiano. Il suo modo di fare sotto ai riflettori, lo ha reso uno dei personaggi più simpatici della televisione nostrana.

La carriera di Enzo inizia nel 1978, quando si licenza da un’agenzia viaggi di Lugano e inizia a lavorare in radio, successivamente gli si aprono le porte nei locali Milanesi, dove prende parte agli spettacoli in veste di comico. Dopo qualche anno appare poi in Mediaset per alcuni programmi poco noti, fino a collaborare poi per Maurizio Costanzo Show.

Enzo è amato da tutti, sia dai fan che dalla sua famiglia e amici, la sua simpatia non lo ha mai abbandonato neanche nei periodi più bui. Ha un figlio, Maurizio, avuto con la ex moglie e successivamente si è impegnato sentimentalmente con Maddalena Corvaglia, conosciuta per motivi lavorativi.

Una delle prime cose che pensiamo quando sentiamo il nome di Enzo Iacchetti – oltre che i suoi capelli brizzolati – è il programma Striscia La Notizia, per il quale ne è ormai da anni il volto, legato al programma Mediaset dalle prime edizioni.

Il triste video pubblicato da Iacchetti

Enzo Iacchetti ha molti seguaci su Instagram, dove li aggiorna su ogni questione lavorativa, quindi in riferimento agli spettacoli e parla loro anche della sua vita privata o dei suoi interessi. Uno dei suoi ultimi post, non è molto allegro come ci aspettiamo generalmente dal conduttore.

Iacchetti ha pubblicato un video in collaborazione con Progetto Arca e Croce Rossa Italiana. Il primo è una fondazione Onlus, creata con il fine di aiutare i senza tetto, donare cibo e soprattutto, nei periodi più freddi, dare loro coperte o qualsiasi cosa sia di conforto. Enzo scrive: “Aiutiamo i senza tetto con @progettoarca @crocerossaitaliana”.

La storia che Enzo racconta

Enzo Iacchetti appare nel video che ha postato, indossa un camice firmato Progetto Arca, si trova a Milano – possiamo riconoscere le strade di alcuni noti quartieri della città – e dice agli spettatori: “Oggi ancora si muore di freddo nelle nostre città, Progetto Arca è in strada ogni giorno. Aiuta i senza tetto con cibi caldi, coperte e conforto a chi ha perso tutto.“

Mentre parla, si vedono i senzatetto per strada, aiutati dal progetto in questione. Si può aiutare dal 9 al 29 gennaio e con questo video, Iacchetti si mostra ancora una volta sensibile e, invitando tutti a fare un gesto solidare, un uomo un grande cuore.