Bonus bollette, nel 2023 esultano milioni di famiglie: puoi richiederlo anche subito

Il Governo conferma il Bonus bollette anche nel 2023 con notevoli vantaggi per milioni di famiglie. Vediamo come richiederlo subito

L’allarme era già stato lanciato lo scorso giugno con la pubblicazione del Rapporto dell’Istat sulla povertà assoluta. I dati relativi al 2021, denunciano la presenza di circa 5,6 milioni di persone (9,4 del totale della popolazione) che vivono in povertà assoluta per un totale di circa 1,9 milioni di famiglie in difficoltà (7,5% del totale).

Nonostante i dati dimostrino un leggero miglioramento rispetto al 2020, è necessario tenere presente due fattori. Il primo è che il 2020 è stato l’anno della pandemia, con tanti settori dell’economia rimasti completamente chiusi, dal turismo ai trasporti, e di conseguenza con molti lavoratori messi in cassa integrazione.

Il secondo fattore è l’aumento del costo dell’energia che è iniziato proprio nel 2021, ma è continuato nel 2022 per poi andare fuori controllo dopo l’inizio della guerra in Ucraina dello scorso febbraio. Questo vuol dire che i dati del 2022, che saranno disponibili nel prossimo rapporto dell’Istat, atteso per giugno 2023, non promettono miglioramenti anzi.

L’aumento progressivo dei costi dell’energia, legati anche ad una speculazione dei mercati, ha prodotto aumenti non solo delle bollette, ma anche un relativo aumento dei prezzi di tutti i beni di consumo. L’Istat spiega quanto la spesa mensile delle famiglie povere sia in media al di sotto della linea di povertà (cioè “quanto poveri sono i poveri”), con un incidenza maggiore nel Mezzogiorno d’Italia.

Come ottenere il Bonus bollette nel 2023

Tale situazione ha spinto il Governo Draghi ad intervenire con nuovi incentivi e nuovi bonus bollette per le famiglie in difficoltà. Oltre a stabilire un limite all’aumento dei prezzi delle forniture energetiche che, però, è stato ignorato da molti fornitori, tanto da spingere ad intervenire l’antitrust e le associazioni dei consumatori.

Nella nuova Manovra, l’attuale Governo ha confermato anche per il 2023 il Bonus bollette, rimasto sostanzialmente invariato rispetto al 2022, ma con alcune modifiche che allargano il bacino di utenza. La prima modifica importante della nuova legge di Bilancio è, infatti, è il tetto massimo dell’ISEE, che passa dai 12mila euro annui del 2022 ai 15mila euro previsti quest’anno. Attenzione però, perché l’ISEE può anche arrivare a 20mila euro per tutte quelle famiglie che hanno 4 o più figli a carico.

Tutti i requisiti e le procedure per richiedere il bonus sono disponibili sul sito dell’ARERA, l’ente che si occupa delle agevolazioni per l’energia. Tra questi è importante ricordare che il Bonus bollette riguarda tutte le forniture domestiche, quindi le abitazioni ad uso familiare e non locali, uffici etc, e può essere richiesto per i consumi di acqua, luce e gas. Ovviamente, tali bollette devono essere intestate ad almeno uno dei componenti familiari.