Asciugatrice, azzera i costi in bolletta facendone a meno: ecco l’alternativa efficace e più economica

Durante i mesi autunnali e invernali i consumi a livello energetico sono davvero alti, soprattutto considerando il riscaldamento, che è sicuramente una delle voci che più “assorbe” energia, dato che è necessario garantire una temperatura adeguata all’interno delle proprie mura domestiche.

Tutto questo però non viene favorito dal caro energia che sta recentemente colpendo il continente europeo, e rende ancor più difficoltoso il tutto: la situazione si è aggravata in particolar modo a seguito dei conflitti che sono scoppiati recentemente in Ucraina (un anno fa, ormai), che hanno fatto aumentare inesorabilmente i costi dell’energia, sia per quanto riguarda quella elettrica che per il gas metano.

Tutto ciò si è riflettuto, come ovvia conseguenza, in un aumento generale dei costi delle bollette mensili da parte delle principali compagnie fornitrici, come ad esempio Enel e via dicendo.

Non è stata di certo una bella situazione per le famiglie numerose, che nonostante i preziosi aiuti e i provvedimenti forniti da parte del governo italiano, si sono ritrovate in seria difficoltà nel pagare queste bollette così ingenti e salate, soprattutto quando si tratta di famiglie numerose e con un ISEE abbastanza basso.

È così che oggi vi forniremo qualche trucchetto e accorgimento utile per consumare meno energia elettrica possibile, e conseguentemente pagare bollette più leggere alla fine del mese.

Consigli utili

Uno degli elettrodomestici più in voga, soprattutto nel corso dell’ultimo periodo, è indubbiamente l’asciugatrice, per asciugare i nostri indumenti in maniera semplice e veloce, soprattutto nel corso dei mesi autunnali e invernali in cui le temperature sono piuttosto basse e asciugare velocemente non è un processo così facile.

C’è però una valida alternativa all’uso dell’asciugatrice, che permette di risparmiare anche cifre considerevoli. Una delle principali alternative che può essere utilizzata è lo stendino, di cui esiste anche una variante elettrica, che non occupa molto spazio e può essere installato facilmente in ogni parte della propria abitazione domestica. A seconda dei vari modelli disponibili sul mercato, lo stendino può essere posizionato in modo orizzontale o eventualmente in verticale, in base anche alle proprie esigenze di spazio.

Un modello costa in media tra i 70 e i 90 euro, e sono generalmente realizzati in alluminio, in modo tale da essere solidi e stabili. La temperatura generalmente raggiunge i 50/60 gradi. Una delle raccomandazioni principali in tal senso è (ovviamente) quella di non utilizzare lo stendino elettrico in cucina o in bagno, dal momento che si tratta (per loro stessa natura) di ambienti molto umidi, che aumenterebbero inevitabilmente i tempi di asciugatura dei nostri indumenti appena passati in lavatrice.