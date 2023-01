Xiaomi 13 Lite, arriva in Europa il nuovo dispositivo di fascia media: tutte le specifiche tecniche

Nel corso degli ultimi dieci anni, in particolare, abbiamo assistito ad un vero e proprio boom degli smartphone, complice il diffondersi in maniera sempre più capillare della connessione ad internet in tutto il mondo.

Al giorno d’oggi sul mercato mondiale sono presenti numerosissimi modelli, che ben si prestano a tutte le tipologie possibili di utenti, da quelli più esigenti a quelli meno.

Siamo tendenzialmente soliti dividere gli smartphone in dispositivi di fascia alta (i cosiddetti top di gamma, capitanati rispettivamente da iPhone 14 Pro e Samsung Galaxy S22, usciti nel corso degli ultimi mesi), seguiti dopo dagli smartphone di fascia media (che sono sempre contraddistinti da un buon rapporto qualità prezzo), per arrivare infine agli smartphone di fascia bassa, dedicati in particolar modo agli utenti meno smaliziati, che scendono senza problemi a compromessi.

Quest’oggi in particolare ci focalizzeremo su uno smartphone di fascia media: stiamo parlando ovviamente in questo caso di Xiaomi 13 Lite, ovvero il prossimo smartphone che andrà a fare compagnia alla nuova lineup della compagnia cinese, rappresentata in questo caso da Xiaomi 13 Pro e della sua versione standard. La versione Lite in particolare sarebbe stata avvistata all’interno del database di Google Play Console, con un nome in codice, il cosiddetto “Ziyi”, che corrisponderebbe proprio a questa versione. Si tratterebbe in parole povere di uno smartphone che fa molto l’occhiolino al precedente Xiaomi Civi 2, con qualche piccola modifica a livello delle caratteristiche tecniche.

Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che Xiaomi Civi 2 sarà destinato esclusivamente al mercato cinese, mentre invece questa presunta versione lite della tredicesima reincarnazione di Xiaomi sarà disponibile in Italia, e più in generale a livello del mercato europeo.

Specifiche tecniche

Stando a quanto emerso dal database sopracitato, le caratteristiche tecniche sarebbero abbastanza sovrapponibili a quelle di Xiaomi Civi 2, con una struttura di base piuttosto simile, una fotocamera frontale accompagnata del relativo foro, e posteriormente un modulo di fotocamere che presenterebbe qualche leggera differenza nel design. Andando nello specifico, avremo un display AMOLED con diagonale di 6.55 pollici e risoluzione Full HD, con frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz (simile ai top di gamma del precedente anno). Per il processore, Xiaomi 13 Lite monterà verosimilmente un chip Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, a 4 nanometri e alla frequenza di 2.4 GHz. Arriviamo infine alle fotocamere, dove troviamo rispettivamente un sensore da 50 MP per la fotocamera posteriore, e un sensore da 32 MP per la fotocamera frontale.