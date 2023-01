Premi questo tasto sul contatore: bollette dimezzate rispetto al solito | Clamorosa svolta a fine mese

Sono mesi autunnali e invernali davvero duri e difficili, con tutta la popolazione europea che è stata praticamente messa in ginocchio dal rincaro energia che ha recentemente colpito e scosso il continente intero.

Questo lo dobbiamo purtroppo ai conflitti che sono scoppiati in Ucraina a partire dai primissimi mesi del 2022, che hanno portato chiaramente delle conseguenze a livello di tutta l’Europa.

In primis pensiamo all’aumento dei costi degli alimenti e dei beni di prima necessità (con una conseguente inflazione a livello del settore alimentare), a cui va ad aggiungersi un rialzo record dei costi dell’energia, sia essa elettrica che di gas metano.

Fortunatamente sia il governo italiano (che quello tedesco, giusto per fare un esempio) non si sono tenuti di certo con le mani in mano, ma anzi hanno attivamente provveduto a fronteggiare il caro energia emanando il decreto Aiuti-Bis e Aiuti-Ter, che prevedeva in primis un bonus energia pari alla somma di 150 euro (che possono essere detratti direttamente dalle voci delle bollette), così come anche agevolazioni e detrazioni fiscali per chiunque intenda acquistare elettrodomestici di nuova generazione, che consumando meno permettono dei risparmi considerevoli alla fine del mese.

Nonostante tutti questi preziosi aiuti da parte dello Stato, però, numerosissime famiglie rischiano comunque di andare incontro alla soglia di povertà, dal momento che non riescono più a sostenere l’ingente peso di bollette così salate, soprattutto nel caso in cui percepiscano un solo reddito all’interno della famiglia.

Consigli utili

È così che oggi abbiamo deciso di svelarvi un trucco molto utile per risparmiare energia, e conseguentemente pagare bollette più leggere alla fine del mese. Oggi in particolare ci focalizzeremo sul contatore, che è uno dei dispositivi indispensabili quando si tratta di erogazione dell’energia.

Il suo utilizzo può contribuire a risparmiare cifre anche considerevoli: premendo infatti due volte sul contatore, è possibile vedere la fascia oraria di quel determinato momento. Nel caso in cui abbiamo stipulato un contratto con fascia bioraria, ci sono determinati momenti della giornata (o alcuni giorni, come nei weekend) in cui è più conveniente far uso dell’energia. Con questo contratto, ad esempio, è molto più conveniente utilizzare la lavatrice e gli altri elettrodomestici il sabato e la domenica. Così facendo, riusciremo a risparmiare anche cifre importanti.

Cliccando tre volte sul contatore, invece, potremo vedere i consumi reali in quel preciso momento, riuscendo così a capire quali sono gli elettrodomestici che consumano più energia all’interno dell’ambiente domestico, limitandone conseguentemente l’utilizzo.