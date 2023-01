Paola Barale, avete mai visto la casa della bella showgirl? Sembra di stare nello spazio | Luci e colori incredibili

Paola Barale è una delle showgirl più note d’Italia, ora che la donna non è più una ragazzina ha ancora migliaia di fan e seguaci. Uno dei suoi ultimi post riguarda la sua casa: spaziale.

Paola Barale è una conduttrice, showgirl e attrice italiana, nata nel 1967 a Fossano. La donna è molto stimata e apprezzata dal pubblico e si nota anche dai followers che ha sui social media. Nonostante non abbia più vent’anni, è considerata una delle donne italiane più belle, famosa per la sua somiglianza con Madonna.

La carriera della Barale ha inizio in modo insolito: avrebbe voluto fare l’insegnante di educazione fisica, infatti ha un fisico molto atletico. Ciò che cambia il suo futuro è l’accentuata somiglianza con la cantante americana, per questo motivo diviene infatti nota e inizia ad essere ospitata negli studi televisivi, come Domenica In.

Nel 1989 diviene valletta e partecipa nei panni di tale a molti programmi televisivi, facendo molto successo e di li a poco appare anche come comparsa nei film fino ad avere ruoli più importanti come in Vorrei Vederti ballare, film del 2009.

Paola ha posato anche per molti brand famosi e lussuosi, tra questi ricordiamo Lepel, Gioielli Recarlo, De Agostini, Aldo Coppola, Talco e Vogue. La donna è ricordata però anche per alcune vicende giudiziarie, quando nel 2001 le viene fatta una perquisizione nella casa sull’Isola d’Elba e non la passa molto liscia.

La casa di Paola: il post su Instagram

Paola oggi non è più sposata, nel 2002 ha divorziato da Gianni Sperti, dunque ora vive sola. La sua dimora si trova a Milano e ama trascorrere le giornate e soprattutto le serate rilassanti in compagnia dei suoi amici.

La donna ama condividere sui social tutto ciò che fa e tenere aggiornati i suoi fan anche sulle serate chill che trascorre con i suoi amici – molti di loro personaggi noti del mondo dello spettacolo. Uno dei suoi ultimi post riguarda proprio la casa della showgirl. Paola posta due foto e un video della casa e scrive “My Comfort zone”.

La casa spaziale

La Barale nel post pubblicato con i seguaci ha mostrato due foto della casa: una al tramonto e l’altra con delle luci che ricordano lo spazio e l’universo, oltre la foto ha caricato anche un video per mostrare a 360 gradi il soggiorno e la cucina decorata a mo di spazio.

L’effetto è dato dalle lampade che proiettano le galassie e nebulose sul soffitto e sulle pareti. Nel frattempo Paola sembra essere in buona compagnia a sorseggiare vino. Nei commenti infatti, Mauro Situra scrive: “Our comfort zone”.