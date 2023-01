“A 43 anni ha salutato e ci ha lasciato”: Caterina Balivo, fiumi di lacrime dopo il tremendo addio

Caterina Balivo rivela qualcosa di inaspettato. La conduttrice da e condivide la triste notizia con una storia sul suo profilo Instagram.

La conduttrice amata da tutto il pubblico italiano, Caterina Balivo, è nota per la sua determinazione e audacia che l’hanno condotta ad una carriera brillante e meritata. La donna oggi ha 42 anni e dopo anni dietro gli schermi ancora ama la sua carriera e continua ad intrattenerci con il suo carisma.

La sua carriera ha inizio al fianco di Fabrizio Frizzi nella 7ª edizione di Scommettiamo che…?, dove partecipa alla trasmissione come valletta su Rai 1, da quel momento, dal 2000, collabora continuativamente partecipando come inviata a trasmissioni molto seguite come I raccomandati di Carlo Conti, successivamente partecipa a Miss Italia, Miss Italia Top e Miss Italia Notte.

Dopo i primi anni 2000, la Balivo inizia a condurre da sola programmi televisivi e gli spettatori non possono fare altro che affezionarsi a quella giovane donna così grintosa. Inoltre non ha mai dato modo alla critica o al gossip di parlare male di lei.

La conduttrice campana è una delle conduttrici italiane per eccellenza, sia il pubblico che lei stessa, sanno che ancora ha una strada lunga da percorrere e obiettivi da raggiungere per lei ha dimostrato diverse volte di non fermarsi mai, neanche davanti agli ostacoli più grossi.

La storia Instagram di Caterina

Caterina Balivo non ama la fama mediatica ma questo non la ostacola nel avere un bel rapporto con i suoi seguaci di Instagram, con i quali condivide spesso contenuti, informandoli così di ciò che vuole o fa. Una delle sue ultime storie sul social, riguarda un film che ha visto di recente.

La conduttrice riposta una foto pubblicata dall’account Vanityfair che ha mostrato i vincitori del Golden Globe di quest’anno. Nella foto appare l’attore Austin Butler che mostra l’attesa statuetta placcata in oro, mostrando la vincita del suo primo Golden Globe.

“Ci ha lasciato”

Caterina ha commentato la foto nella storia e ha scritto: “Ho visto il film Elvis in aereo. È un film vero, emozionante e a tratti struggente . Avere un dono come quella di Elvis voleva dire proteggerlo da tutti e rutto ma si sa faceva comodo a troppi .. e così lui Aron, la leggenda a 43 anni ha salutato e ci ha lasciato”.

Ha condiviso con i fan il suo pensiero su Elvis Presley, il film dedicato al cantante è uscito nel 2022 e ha fatto molto successo. Lui interpretato appunto da Austin Butler. Caterina ha aggiunto: “Complimenti a Austin Butler per questo suo primo Golden Globe meritatissimo (il colonnello. Parker , suo odiato manager, è interpretato da Tom Hanks e ho detto tutto). Vedetelo!”. Consigliando ai suoi fan di guardare il film da premio Golden Globe.