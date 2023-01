Simona Ventura, la drammatica scomparsa ha infranto milioni di cuori: “Lottato fino all’ultimo istante”

Simona Ventura è una delle donne italiane più ammirate dal pubblico italiano. Pochi giorni fa ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto, dando la triste notizia ai suoi seguaci.

Simona Ventura è una donna dello spettacolo italiano, in particolare è una conduttrice molto amata e apprezzata. Classe 1965, nasce a Bentivoglio, in provincia di Bologna. Oggi ancora conduce e ama il suo lavoro al quale si dedica costantemente.

La carriera della conduttrice ha inizio con il programma “Domani Sposi” con Magalli su Rai Uno. Da quel momento inizia a lavorare per Telemontecarlo e successivamente approda a “Domenica In” e “Domenica Sportiva”. I successivi anni presenta il Festival di Sanremo, e il suo massimo successo è quando presenta per otto edizioni “L’isola dei Famosi” e come giudice per “X-Factor”. Dal 2016 approda in Mediaset e successivamente su Sky.

La Ventura si sposa nel 1998 con il calciatore italiano Stefano Bettarini, con il quale rimane legata fino al 2004 dando alla luce due figli Niccolò e Giacomo. Oggi è felicemente in compagnia del suo attuale compagno Giovanni Terzi – dal 2018 – scrittore italiano di 58 anni.

Simona non ama particolarmente i social ma spesso condivide sul suo profilo Instagram foto e video aggiornando i suoi fan della sua vita privata e commentando i suoi interessi. Pochi giorni fa ha condiviso con i suoi seguaci la triste notizia che le ha portato una grande sofferenza.

Simona Ventura e la tragedia

Simona Ventura è sempre molto aggiornata in fatto di cronaca e spesso questa riguarda i suoi colleghi e amici. Uno degli ultimi post della conduttrice, infatti, riguarda l’addio ad un suo amico e grande uomo che lei, come molti altri personaggi noti, stimavano: Luca Vialli.

Luca Vialli è purtroppo deceduto pochi giorni fa e la notizia della sua morte ha rattristito tutti, dai fan ai suoi conoscenti. L’uomo era un calciatore e allenatore italiano, nato nel 1964 a Cremona ed è deceduto a causa di un tumore al pancreas a Londra il 6 gennaio scorso. Il calciatore ha lasciato un grande vuoto nel mondo del calcio che è a lutto, affianco alla sua famiglia la moglie Cathryn White Cooper alla quale era legato dal 2003. Simona ha condiviso una serie di foto di Luca, alcune di quando era più giovane. Simona ha scritto: “E questa è la notizia che, purtroppo aspettavamo e che, in cuor nostro, non avremmo mai voluto ricevere. Io e @lucavialli ci siamo conosciuti tanto tempo fa… Lui golden boy insieme a suo fratello @mrmancini10, di una Sampdoria che vinceva ed esaltava ed io, giovane cronista, che parlava (e ne sapeva) di calcio (e ciò faceva tanto strano). Ci siamo sempre stimati e seguiti negli anni. Hai lottato fino all’ultimo istante e questo non mi ha sorpreso. La ‘nostra‘ generazione è così: forte, battagliera, mai doma. Che la terra ti sia lieve, grandissimo Gianluca. Chi ama, e ha vissuto, quel calcio, come me, non dimenticherà MAI. #GianlucaVialli”.

Nei commenti molti altri personaggi noti del mondo del calcio e dello spettacolo hanno salutato Vialli, ricordando che uomo forte e coraggioso fosse.