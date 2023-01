Ezio Greggio, lo straziante addio del volto di Striscia la notizia: “Se ne va un altro grande” | Fan in lacrime

Ezio Greggio è uno dei conduttori televisivi più amati dal pubblico italiano. L’uomo ha un’ironia coinvolgente e per questo riesce a farsi volere bene da tutti, e vuole bene a tutti. Lo dimostra anche uno dei suoi ultimi post, tramite i quali ha condiviso la triste notizia.

Ezio Greggio è un conduttore televisivo, cabarettista, attore, comico, regista, sceneggiatore e in fine umorista italiano. L’uomo tra i tanti talenti che applica nel mondo del lavoro nello spettacolo, è anche un giornalista pubblicista, infatti è iscritto all’ordine dei giornalisti.

Il conduttore è noto per eccellenza grazie al programma Mediaset Striscia la notizia, che conduce da anni e ne è il volto riconoscitivo insieme al collega e amico Enzo Iacchetti. La sua carriera inizia quando lavora come cabarettista per Telebiella, nel 1978 e successivamente approda in Rai, dove riscontra subito un grande successo. Nel 1980 appare anche sugli schermi cinematografici, recitando per Sbamm! e Yuppies – I giovani di successo. Ezio è recentemente stato oggetto di cronaca per le accuse di diffamazione contro il cantante italiano Claudio Baglioni, nel 2022.

La vita privata di Ezio non è mai stata troppo movimentata o nascosta dall’uomo, anzi, ha sempre condiviso tutto con il pubblico italiano. Oggi Ezio vive a Monaco e ama dedicare il tempo libero ai figli Gabriele e Giamoco e alle loro rispettive famiglie.

Sui social Greggio ha molti fan e seguaci, dove posta quotidianamente foto e contenuti. Una delle ultime foto da lui pubblicate riguardano purtroppo una bruttissima notizia.

“Se ne va un altro grande”

Uno degli ultimi post di Ezio Greggio non è di quelli gioiosi come è solito fare. Il conduttore ha postato una foto, dando l’ultimo saluto ad un personaggio noto e suo amico: Luca Vialli.

La morte dell’uomo ha rattristito tutti, dai fan ai suoi conoscenti. Gianluca era un calciatore e allenatore italiano. L’uomo è nato nel 1964 a Cremona ed è deceduto a causa di un tumore al pancreas a Londra il 6 gennaio scorso. L’uomo ha lasciato un grande vuoto nel mondo del calcio che è a lutto, affianco alla sua famiglia la moglie Cathryn White Cooper alla quale era legato dal 2003. Ezio ha scritto: “Addio a @lucavialli . Se ne va un altro grande del calcio italiano. Ogni volta che ti ho incontrato soprattutto quando giocavi nella @juventus e a Londra quando giocavi o allenavi il @chelseafc avevi sempre pronti sorrisi e ironia. E nei tuoi occhi così brillanti e luminosi, nel tuo sguardo acuto, vedevo un uomo che amava la vita, la gioia di vivere, il calcio. Caratteristiche che hai tenuto fino alla fine. Mando un grande abbraccio a @mrmancini10 tuo compagno e fratello che ha condiviso con te tante battaglie. Una preghiera per te, per i tuoi famigliari. Ciao Gianluca alza un’altra coppa anche da lassù .”

Nei commenti i seguaci di Ezio e i suoi colleghi, salutano a loro volta il calciatore.