“Ci siamo divertiti molto”: Antonella Clerici a ruota libera, la clamorosa confessione della conduttrice | Si tratta di un suo famoso collega

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate d’Italia, ama aggiornare i suoi fan sulla sua vita privata. La donna ha condiviso poche ore fa un dettaglio che ha lasciato tutti a bocca aperta: parla del rapporto con un collega.

Antonella Clerici è una nota conduttrice italiana, amatissima da diversi target di pubblico. La donna è molto seguita sui social e ama condividere con i suoi seguaci i dettagli della sua quotidianità. La conduttrice è nata a Legnano nel 1963.

La Clerici ha iniziato la sua carriera durante gli anni ottanta lavorando in casa Rai e successivamente in Mediaset. Inizialmente presentava programmi sportivi, successivamente, nel 2018 ha raggiunto il culmine del suo successo e della sua notorietà presenta il programma La prova del cuoco in onda su Rai 1. Dopo il successo con il programma di cucina, ha condotto Il Festival di Sanremo, Il treno dei desideri, Ti lascio una canzone, Tutti pazzi per la tele, Lo Zecchino D’oro e The Voice.

Il suo primo approccio è stato nel 1985 quando ha preso parte al programma Telereporter come annunciatrice televisiva. Antonella è stata sposata con Pino Motta e successivamente con Sergio Cossa, ha una figlia con Eddy Martens, Maelle, alla quale è molto legata. Oggi vive una relazione serena con Vittorio Garrone.

Antonella Clerici ama condividere con i fan tutto ciò che le riguarda, senza però intaccare la sua privacy. L’ultimo post che la conduttrice ha condiviso su Instagram, ha lasciato i suoi seguaci perplessi.

Antonella Clerici e Amedeus

Antonella Clerici è una donna molto grintosa e al tempo stesso dolce, queste sue caratteristiche attraggono molti spettatori che col tempo sono divenuti suoi fan leali. La donna però, ha un bellissimo rapporto anche con i suoi colleghi, nell’ultimo post infatti appare con Amedeus, conduttore italiano molto noto e a sua volta amatissimo da tutto il pubblico.

La Clerici ha postato una foto che ritrae lei e il collega abbracciati e vicini e ha scritto: “Grazie per la bella e fortunata serata! Ci siamo divertiti molto. #solitiignotilotteriaitalia @giovanna_e_amadeus @rai1official”. Antonella si riferisce alla sua partecipazione al programma condotto da Amedeus, ha infatti taggato il profilo Instagram dell’uomo che condivide con Giovanna Civitillo, la moglie. Tra i commenti ci sono i fan dei due che divertiti, hanno per qualche istante illuso a qualcosa di più e travisato la frase della conduttrice “ci siamo divertiti molto”.

Anche Amedeus e la moglie hanno commentato con: “Brava Antonella”. La puntata è piaciuta tantissimo agli spettatori e i due conduttori sono sempre più apprezzati.