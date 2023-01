WhatsApp, il trucco per programmare i messaggi I Quasi nessuno conosce la funzione, è utilissima

Nel corso degli ultimi dieci anni, internet ha sicuramente fatto da protagonista all’interno del progresso tecnologico. Da una parte abbiamo assistito al diffondersi sempre più in maniera capillare dei social network, partendo da Facebook, Instagram e infine TikTok, con milioni e milioni di utenti al loro attivo.

Parallelamente a questi, abbiamo assistito al diffondersi degli smartphone, che hanno fatto proprio della connessione costante a internet il loro punto di forza.

È così che sono nate conseguentemente le app di messaggistica: citiamo in particolare WhatsApp, che vanta ormai miliardi di utenti sparsi in tutto il mondo, seguito immediatamente dopo da Telegram, che ha fatto del suo sistema di crittografia avanzata il suo punto di forza su cui puntare, arrivando a conquistare la sua bella fetta d’utenza, arrivando anche in questo caso a milioni e milioni di utenti. È così che le app di messaggistica sono riuscite a soppiantare, nel giro di pochi anni, i più vetusti messaggi di comunicazione, composti rispettivamente dagli SMS (per la parte testuale) e gli MMS per la parte multimediale (foto e video, per intenderci).

Quest’oggi in particolare vi guideremo passo passo per scoprire una funzione molto interessante all’interno di WhatsApp, di cui probabilmente non eravate nemmeno a conoscenza.

Stiamo parlando della possibilità di programmare i messaggi (scegliendo l’orario di pubblicazione a propria discrezione), cosa già presente da qualche tempo all’interno di Telegram.

Istruzioni per l’uso

Per quanto riguarda iPhone, bisognerà cliccare sull’app Comandi Rapidi, selezionando poi la voce “Automazione”, creando in questo caso Automazione Personale. A questo punto bisognerà cliccare su “Aggiungi azione”, selezionando l’app di WhatsApp: da qui avremo la possibilità di comporre un messaggio, selezionando l’orario in cui intenderemo programmarlo. A questo punto dovremo cliccare su “Avanti”, per poi selezionare il nome del destinatario e inviare il messaggio.

Metodo leggermente diverso per quanto riguarda i possessori di uno smartphone Android, invece. Una delle soluzioni più accreditate in tal caso è l’utilizzo di un’app gratuita, scaricabile gratuitamente dal Play Store, “SKEDit“, all’interno della quale avremo la possibilità di creare un proprio account personale. Sarà presente al suo interno la voce “WhatsApp”, che selezioneremo per abilitare i permessi di accessibilità dell’applicazione. A questo punto avremo anche in questo caso la possibilità di comporre il proprio messaggio, selezionando lo specifico destinatario a cui inviarlo all’orario precedentemente stabilito.

Una volta terminata la composizione del messaggio potremo cliccare sulla voce “Schedule”, dove avremo la possibilità di selezionare l’orario di invio.