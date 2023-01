Tv, quando la spegni ricordati di fare questo: noterai la differenza in bolletta a fine mese

Sono tempi indubbiamente duri dal punto di vista economico ed energetico, non solo per la popolazione italiana ma per tutto il continente europeo in generale.

Tutto questo a causa del rincaro energia che ha colpito l’Europa a causa dei confitti che si sono verificati in Ucraina a partire dai primissimi mesi del 2022, che hanno portato a delle conseguenze dirette su tutto il continente.

Primo tra tutti un aumento generale dei prezzi nel settore alimentari (riflettendosi in un’inflazione clamorosa a livello delle principali catene di distribuzione), assieme anche al rialzo dei costi dell’energia, sia essa del gas metano che elettrica.

Per fortuna i vari governi non si sono lasciati attendere, ma anzi hanno partecipato attivamente alla lotta contro il caro energia, attraverso vari provvedimenti, come il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter nel caso del governo italiano. Primi tra tutti ricordiamo l’introduzione del bonus energia pari a 150 euro detraibili direttamente dal costo delle bollette, così come anche agevolazioni fiscali e detrazioni per chiunque fosse intenzionato ad acquistare un elettrodomestico di nuova generazione, che avendo una maggior efficienza energetica consumano meno rispetto a quelli più vetusti.

Ecco che oggi vi proporremo qualche piccolo accorgimento e trucchetto utile per cercare di consumare meno energia elettrica possibile, in modo da risparmiare sensibilmente sulle prossime bollette che vi arriveranno alla fine del mese.

Consigli utili

In particolare oggi ci focalizzeremo sulle TV, indubbiamente uno dei dispositivi maggiormente utilizzati all’interno dell’ambiente domestico, soprattutto per la fruizione di contenuti in streaming sulle principali piattaforme come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus e via dicendo. Iniziamo innanzitutto spegnendo le luci dei locali in cui non siamo presenti in quel determinato momento, andando a prediligere in tal caso la luce offerta dalle lampadine LED, che consumano sensibilmente di meno rispetto alle tradizionali lampadine alogene.

Oltre a questo, il nostro consiglio principale è di spegnere in maniera completa la nostra smart TV quando non la utilizziamo: spesso infatti la TV non è completamente spenta, ma si trova in uno stato di stand-by, che pur non consumando come quand’è normalmente accesa, porta a dei consumi che a lungo termine possono diventare considerevoli. Molto utile in tal senso l’utilizzo di una presa multipla di corrente per spegnere completamente la TV, senza lasciarla inutilmente in stand-by, soprattutto con i tempi che corrono. Secondo alcuni studi, infatti, lasciare la TV in stand-by porta ad un aumento dei consumi nelle voci delle bollette pari a circa il 10%, oltre a portare allo spreco di 19 milioni l’anno di anidride carbonica emessa.

Ricordate, in conclusione, di spegnere completamente la vostra TV quando dormite o quando uscite di casa, sia per ridurre l’impatto ambientale che per diminuire le bollette dell’energia.