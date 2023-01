Poste Italiane, addio alla fila grazie a WhatsApp: da oggi puoi eliminare i tempi di attesa con due click

Ecco finalmente un metodo per saltare la fila alla posta, riducendo di gran lunga i tempi di attesa con WhatsApp

Andare alla Posta è per molti un incubo con file interminabili già alle prime ore dell’alba. Che sia per ritirare una raccomandata, inviare un pacco o ritirare la pensione, un’operazione da pochi minuti può richiedere ore ed ore del nostro tempo.

Oltre al tempo perso, per molte persone mettersi in fila può rivelarsi davvero stressante, soprattutto quando i tempi di attesa sono molto lunghi. E’ capitato a tutti di raggiungere un ufficio pubblico, dalla banca, alla posta o all’ospedale, e ritrovarsi davanti una fila tutt’altro che veloce. Come se non bastasse, la pandemia e i lockdown hanno fomentato ancora di più queste paure, aumentando in molti il senso di disagio di quando ci troviamo in pubblico, in luoghi molto affollati. Se anche voi provate lo stesso stato di stress, non preoccupatevi, siete in buona compagnia.

Secondo l’Istat, infatti, oltre 85% degli italiani soffre di quello che viene definito stress da fila. Una condizione che spinge molte persone a rinunciare e tornare indietro anche quando l’operazione da fare è urgente o necessaria. In alcune città, addirittura, in uscita dalla Posta ci sono persone che si offrono di fare la fila al posto di altri in cambio di una piccola offerta.

Come saltare la fila alla posta con WhatsApp

Esistono diversi modi per combattere lo stress da fila, gli esperti consigliano dei piccoli trucchi per non farsi prendere dall’ansia e affrontare l’attesa nel migliore dei modi. Uno di questi è quello di socializzare, magari scambiando quattro chiacchiere con altre persone in attesa, oppure chiamando un familiare o un amico, ingannando il tempo al telefono. Proprio lo smartphone può aiutarci a superare lo stress con giochi o applicazioni che servono ad ingannare il tempo. Oppure si può prendere coscienza dell’attesa e approfittarne per portarsi avanti con studio e lavoro portandosi dietro tutto l’occorrente.

Esiste un altro modo per ridurre lo stress da fila e consiste proprio nel saltarla. Oggi infatti è possibile prenotare il proprio turno alla posta inviando un rapido messaggio a Poste Italiane tramite WhatsApp. Innanzitutto è necessario salvare in rubrica il numero +393715003715. Una volta ritrovato il numero nell’app è possibile inviare un messaggio al profilo di Poste Italiane che ci fornirà quattro soluzioni possibili: cercare un ufficio postale, prenotare un appuntamento, verificare lo stato di una spedizione oppure ricevere informazioni.

Una volta selezionata la nostra preferenza ci arriverà un link da cliccare, da cui è possibile scegliere l’Ufficio postale più vicino alla nostra posizione e selezionare una data e un’ora specifica per l’appuntamento.