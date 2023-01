Wanda Nara, la visione è vietata ai minori: la showgirl si spoglia completamente | FOTO

Wanda Nara è una delle donne più seguite dagli italiani su Instagram. La modella è considerata una delle donne più desiderate al giorno d’oggi e l’ultima foto che ha postato ha lasciato tutti senza parole.

Wanda Nara è una modella e agente di calcio, è nata in Argentina nel 1986. Oggi la donna è molto conosciuta per la sua storia d’amore con il calciatore Icardi, storia conclusa in modo poco pacifico e per questo e la coppia è stata al centro del gossip mondiale per molto tempo.

La carriera di Wanda ha inizio nel 2005, quando lavora per la rivista Humor en custodia, successivamente lascia la rivista denunciando abusi. Sotto i riflettori italiani appare nel 2018, quando già nota per questioni private, acquisisce più notorietà sostituendo la velina Melissa Satta in Tiki Taka – Il calcio è nostro, programma Mediaset. Oggi la donna si occupa della sua famiglia ed è una influencer di successo.

Nara ha avuto gli occhi della critica puntati su di lei dai suoi esordi, il motivo principale sono state le sue relazioni e la sua vita privata. La donna si è sposata nel 2008 con Maxi Lopez, calciatore argentino, dal quale ha divorziato nel 2013 a causa di infedeltà dell’uomo accusata da lei, i due hanno tre figli. Dopo il divorzio con Maxi, Wanda si è trasferita a Buenos Aires dove si fidanza con Mauro Icardi, che sposa nel 2012., la coppia ha anche due figlie. La loro relazione finisce però, quando Nara condivide pubblicamente il tradimento del marito.

Oggi Nara vive con i suoi cinque figli, dopo una breve riconciliazione con Mauro che però è terminata solo pochi mesi fa. Wanda è sempre stata appoggiata dai suoi fan e sui social si può percepire il loro sostegno.

La foto hot postata da Wanda

Poche ore fa Wanda Nara, che ama condividere tutto con i fan, ha postato una foto molto osè, che ha lasciato tutti senza parole. Non è la prima volta che la donna posta su Instagram foto sensuali ma questa volta ha riscontrato un grandissimo successo.

La foto caricata sul social dalla modella la ritrae in intimo rosso, come il suo essere passionale e come il periodo che è da pochissimo terminato, quello natalizio. La donna scrive: “Buenos Aires por siempre”. Wanda si trova infatti nel suo paese natale, in Argentina, con i suoi cinque figli, lì ha trascorso le vacanze di Natale.

La foto ha suscitato critiche ma per la maggior parte dei commenti si possono leggere complimenti per l’aspetto da parte dei seguaci e fan della donna.