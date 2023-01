Smartphone, chiusa per sempre la discussissima app: è arrivata l’ufficialità

E’ stata una delle app più discusse degli ultimi due anni, dopo oltre 10 milioni utenti ora è stata eliminata e non potrà più funzionare

Secondo i dati Audiweb del 2021 la total digital audience nel nostro Paese ha raggiunto il 74,5 della popolazione dai due anni in su. Il che equivale a dire che oltre 44,3 milioni di italiani ha accesso a internet con un incremento di oltre il 2,2% rispetto al 2020.

L’accesso alla rete avviene principalmente da dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, soprattutto nella fascia di popolazione tra i 18 e i 74 anni con un picco di utilizzo di 89,8%,cioè 39,1 milioni di individui che si sono collegati mensilmente in media nel 2021. Un trend in crescita che deve la sua “fortuna” anche ai lockdown a seguito del diffondersi della pandemia di Covid-19 che ha rivoluzionato improvvisamente le abitudini degli italiani.

Chi utilizza i dispositivi mobili, spesso, si affida per la navigazione alle cosiddette app. Cioè applicazioni ottimizzate per l’utilizzo su smartphone o tablet che ci consentono di svolgere tantissime attività differenti.

Tra le categorie di app più visitate nel 2021 troviamo le piattaforme e i siti di video, i portali generalisti, i social network e le testate di informazione online. L’intensivo utilizzo dei nostri device ha, così, convinto anche le istituzioni ad introdurre numerosi strumenti per semplificare la vità dei nostri cittadini.attraverso la digitalizzazione dei propri servizi

Le app cancellate e non più utilizzabili

Basti pensare a tutte quelle app che consentono la gestione della propria identità digitale, a quella delle poste, per saltare le infinite file a cui eravamo abituati, oppure all’app dell’agenzia dell’entrate che permette la consultazione dei propri documenti fiscali. Fino alle tanto discusse applicazioni introdotte durante l’emergenza Covid per la tutela dei cittadini.

Stiamo parlando dell’app Immuni, che ha fatto la sua comparsa negli store di app per smartphone il 1 giugno 2020 per un test iniziale che ha coinvolto quattro regioni: Abbruzzo, Liguria, Marche e Puglia. Per poi essere diffusa in tutta Italia a partire dal 15 giugno dello stesso anno. Immuni era in grado di tracciare gli spostamenti e di comunicare con gli altri smartphone nelle vicinanze attraverso un protocollo di comunicazione Bluetooth. Il sistema, poi, era in grado di memorizzare i contatti e di avvisare l’utente di un eventuale contatto con un soggetto positivo al tampone Covid-19 entro uno specifico lasso di tempo.

L’app aveva provocato non poche polemiche sul proprio funzionamento e soprattutto sul problema legato alla privacy delle persone. Polemiche che finalmente sono giunte al termine, anche perché la tanta contestata app, sviluppata da Bending Spoons per conto del Ministero della Salute, ha ufficialmente smesso di funzionare il 31 dicembre 2022.