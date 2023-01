Lavastoviglie, dopo il lavaggio i bicchieri restano opachi? Il trucco infallibile ti svolta la vita | Non ci aveva pensato nessuno

Al giorno d’oggi, nonostante il rincaro energia che sta colpendo tutta l’Europa (di cui vi parliamo spesso) siamo sempre più abituati all’utilizzo pressoché quotidiano, giorno dopo giorno, degli elettrodomestici all’interno dell’ambiente domestico.

Soprattutto in cucina, dalla lavatrice alla lavastoviglie, fino ad arrivare al forno elettrico e a microonde, sono davvero tanti i dispositivi che vengono usati nella routine da parte della popolazione.

Capita a tutti ad esempio di organizzare una cena tra amici e parenti, per poi arrivare alla fine della serata e ritrovarsi con quintali di stoviglie e utensili da pulire, tra forchette, coltelli, cucchiai, utensili, padelle, pentole e chi ne ha più ne metta.

Al giorno d’oggi ormai siamo sempre più abituati a metterli istantaneamente all’interno della lavastoviglie, senza preoccuparci tanto di loro, al contrario di come si faceva anni fa con il lavaggio manuale, armati giusto di guanti in lattice e di un buon detersivo. Dopo aver estratto tutte le nostre posate et similia dalla lavatrice, però, capita spesso e volentieri che i bicchieri e tutto il resto si presentino opachi. Come possiamo rimediare a questo evidente problema? Scopriamone insieme le cause più comuni e le metodiche migliori per risolverlo!

Uno dei problemi principali che si può presentare all’interno dell’ambiente domestico è la durezza dell’acqua: un’acqua dura infatti, porta chiaramente alla presenza di macchie opache sulla superficie dei bicchieri e delle forchette / coltelli, dal momento che il residuo calcareo (una volta asciutti) va proprio a precipitare e successivamente a depositarsi su di essi. Uno dei rimedi principali in tal senso è quello degli addolcitori, che rimuovono gli ioni di calcio e magnesio (responsabili proprio della formazione di calcare), riuscendo così ad ottenere un’acqua meno “dura”.

Altri consigli utili

Un’altra formazione presente sulla superficie delle stoviglie è imputabile ai residui di sale, che nonostante siano meno gravi delle formazioni calcaree, possono portare alla presenza di patine su di esse. In questo caso basterà risciacquare con maggior attenzione le nostre stoviglie, dal momento che la patina formata dal sale è decisamente meno aggressiva di quella calcarea.

Paradossalmente anche l’uso del detersivo può essere in alcuni casi deleterio: nel caso dei detersivi, infatti, il nostro consiglio è quello di prediligere sempre i detersivi liquidi, cercando di evitare a tutti i costi l’uso del detersivo liquido, che potrebbe portare anch’esso alla formazione di patine indesiderate sulla superficie delle nostre posate.

Infine, un altro motivo imputabile alla formazione di queste macchie è l’utilizzo di un ciclo di lavaggio eccessivamente lungo: cercate quindi di prediligere tempi di lavaggio medio / corti, dato che anche il vapore eccessivo può danneggiare i nostri bicchieri.