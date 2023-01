Caro energetico, questo elettrodomestico ti massacra in bolletta: da oggi è meglio se fai così

Non stiamo passando sicuramente un bel periodo dal punto di vista dei consumi energetici, con il caro energia che la fa da padrona sia in Italia che in tutta Europa, ormai da un anno e passa.

Tutto è iniziato infatti nel corso dei primi mesi del 2022, ovvero quando sono scoppiati i primi conflitti in territorio ucraino che hanno inevitabilmente portato ad un clamoroso rialzo record dei costi dell’energia, sia essa elettrica che del gas metano.

Questo si è riflettuto com’è ovvio che sia in un rialzo generale delle bollette. Numerosissime famiglie italiane, proprio a causa del continuo aumento delle bollette mensili, si sono trovate in seria difficoltà nei pagamenti, rischiando alcune volte perfino di andare incontro alla soglia di povertà, soprattutto nel caso in cui ci siano più di 5 membri e con un solo reddito. Ecco quindi che oggi analizzeremo le voci dei consumi energetici nell’ambiente domestico, in modo tale da agire in maniera più oculata nei prossimi mesi a venire.

Gli elettrodomestici sono senz’ombra di dubbio una delle voci che consuma maggiormente in termini di energia elettrica all’interno dell’economia domestica. Basti pensare a quelli che usiamo quotidianamente soprattutto in cucina, partendo dal frigorifero, il forno elettrico, il forno a microonde, la lavastoviglie, la lavatrice, l’asciugatrice e via dicendo.

Uno degli accorgimenti principali da muovere quando si parla di consumi, è quello di scegliere (avendo a disposizione il mercato libero) il contratto più conveniente possibile da stipulare con le compagnie fornitrici, andando a confrontare rispettivamente le varie offerte tra di loro.

Questione di consumi

Oggi in particolare ci focalizzeremo su uno degli elettrodomestici che consuma in assoluto di più nell’ambiente domestico. Stiamo ovviamente parlano del forno elettrico, che utilizziamo pressoché quotidianamente per cuocere le nostre pietanze. Esso viene utilizzato dalla maggior parte degli italiani in particolar modo nei mesi autunnali e invernali, sia per piatti di carne che pesce.

Una delle abitudini più deleterie da parte dei loro utilizzatori è quello di preriscaldare il forno elettrico prima di cuocere effettivamente la pietanza al suo interno. Ció porta ad un aumento dei consumi di energia elettrica, ed è un comportamento che andrebbe preferenzialmente evitato, soprattutto in tempi di crisi energetica che stiamo vivendo nel corso di questo periodo.

Lo stesso discorso vale per l’utilizzo della modalità ventilata: in tal caso il nostro consiglio è quello di prediligere la modalità di cottura statica, riuscendo così a risparmiare a lungo termine in maniera considerevole.