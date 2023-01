Caro bollette, per gli italiani un’altra stangata: ennesimi insostenibili rincari

Sono tempi davvero difficili e bui per gli italiani e gli europei in generale, sia da un punto di vista economico, sia per il rincaro energia che sta mettendo praticamente in ginocchio tutta la popolazione.

Questo è iniziato in particolare a seguito dei conflitti che sono scoppiati in Ucraina nei primi mesi del precedente anno, che hanno per forza di cose portato inevitabilmente ad un aumento dei costi dell’energia, sia essa elettrica che del gas metano.

Secondo una recente inchiesta, si stima che gli aumenti corrispondano a circa il 50% rispetto al prezzo delle bollette dell’anno immediatamente precedente, nel corso dello stesso periodo. Per fortuna il governo italiano non si è di certo tenuto con le mani in mano, ma anzi ha emanato diversi decreti (come ad esempio il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter) volti a fronteggiare il caro energia degli ultimi mesi, aiutando in particolar modo la popolazione più bisognosa.

Tra i provvedimenti principali ricordiamo nello specifico le agevolazioni fiscali per chiunque intendesse acquistare elettrodomestici di nuova generazione (che consumando meno permettono di risparmiare sulle bollette dell’energia elettrica) entro la fine dell’anno corrente, oltre al bonus energia da 150 euro detraibili direttamente dalle voci delle bollette).

Nonostante tutti questi aiuti e agevolazioni, non sono poche le famiglie che rischiano giorno dopo giorno di incorrere e raggiungere la soglia di povertà, dal momento che non riescono più a permettersi il pagamento di bollette così ingenti, soprattutto nel caso in cui siano famiglie monoreddito, composte eventualmente da 5 o più membri al loro interno.

Resoconto della situazione

Fortunatamente, nonostante un 2022 da incubo, si prospetta un 2023 più speranzoso dal punto di vista delle bollette, con alcuni piccoli miglioramenti. Dal punto di vista dell’energia elettrica infatti le prossime bollette potrebbero subire diminuzioni fino al 25%, rispetto alle corrispettive bollette risalenti al periodo compreso a cavallo tra il mese di ottobre e novembre. Non si può dire lo stesso purtroppo per il gas, che invece peggiorerà inevitabilmente nel corso del 2023. In tal caso gli aumenti potrebbero arrivare fino a 200 euro nel corso dei prossimi mesi.

Fortunatamente arrivano in aiuto i fondi stanziati da parte del governo a partire dal 1 gennaio 2023, che ammontano a ben 21 miliardi di euro, in base a quanto precedentemente stabilito dalla legge di bilancio.

Non ci resta a questo punto che attendere i prossimi mesi, per vedere come evolverà la situazione, sperando in miglioramenti nel lungo periodo, dato che la situazione sta davvero diventando insostenibile per milioni e milioni di famiglie.