Caldaia, pensi di risparmiare e invece consumi il doppio I Non seguire mai questo consiglio: è una bufala

Con l’aumento delle bollette del gas, le persone cercano di risparmiare sui consumi, ma alcuni dei consigli in rete possono rivelarsi bufale

Dopo i costanti aumenti che hanno interessato il mercato dell’energia nell’ultimo anno, i prezzi di luce e gas continueranno a salire anche nel 2023. E’ quanto emerge da uno studio condotto dal Garante per l’energia che ha analizzato l’andamento dei costi da ottobre 2022 fino alla fine dell’anno, registrando un incremento di circa il 59,6%.

Iniziata in concomitanza con lo scoppio della guerra in Ucraina, la crisi energetica, dovuta all’aumento dei prezzi del gas, ha comportato un rilevante aumento delle bollette per famiglie ed imprese.

L’incremento del prezzo del gas, però, risale a ben prima della guerra con aumenti consistenti registrati già dopo i lockdown dovuti alla pandemia. Secondo alcuni dati, tra inizio e fine 2020 si è registrato un aumento del prezzo del gas all’ingrosso di circa il 500% con un conseguente aumento delle bollette del 400%. Le cause sono fatte risalire alla crescente domanda di gas dei Paesi, tra cui l’Italia, dopo i periodi di lockdown. Anche perché in quel periodo molte aziende avevano interrotto la produzione riducendo la domanda di energia.

Se gli studi finora sono riusciti a prevedere i rincari di luce e gas in Europa nel 2022, è ancora difficile capire per quanto tempo ancora dureranno. L’opinione più diffusa è che gli aumenti andranno avanti anche per tutto il 2023 e per questo motivo le persone hanno iniziato a cercare di adottare qualunque soluzione permetta loro di ridurre i consumi e di conseguenza le bollette.

Come utilizzare correttamente la caldaia per risparmiare?

La ricerca spasmodica di soluzioni fai da te per ridurre i costi delle bollette, ha spinto molti consumatori a ricercare in rete qualunque soluzione utile, con il rischio di incappare in consigli che non sempre si rivelano utili e che in alcuni casi possono rivelarsi addirittura deleteri.

E’ il caso del corretto utilizzo della caldaia, su cui in rete vengono dispensati consigli spesso fuorvianti e basati più luoghi comuni che su veri e propri test. Uno di questi è quello di spegnere e accendere i termosifoni durante la giornata. Nello specifico si consiglia di portare i termosifoni ad una temperatura elevata per poi spegnerli e lasciarli raffreddare, operazione da ripetere più volte nell’arco della giornata.

Tale comportamento purtroppo non porta un reale beneficio e anzi potrebbe portare ad consistente aumento dei consumi, in quanto la caldaia consuma di più proprio nella fase iniziale di riscaldamento per raggiungere la temperatura indicata. Cosa fare allora? Semplice, il consiglio più utile è quello di impostare una temperatura non molto alta, lasciando i termosifoni accesi, in modo tale da non sottoporre ad uno sforzo eccessivo la caldaia.