Ornella Muti, quando l’età è soltanto un numero: l’attrice in intimo è da infarto | Fan su di giri

Ornella Muti è una delle attrici più amate d’Italia. La donna è sempre stata bellissima e nonostante gli anni passino per tutti, per lei sembra non essere così. Poche ore fa il post su Instagram che fa perdere la testa ai fan.

Ornella Muti, nome d’arte di Francesca Romana Rivelli, nasce nel 1955, oggi ha 67 anni. Nasce a Roma da padre giornalista napoletano e madre scultrice tedesca. La sua carriera ha inizio quando è giovanissimi e da subito la sua bellezza non passa inosservata al pubblico italiano e non solo.

Il suo debutto avviene nel 1970, quando recita in La moglie più bella. Ornella ha lavorato non solo per film italiani ma anche in film inglesi come Flash Gordon del 1980, americani come Love and Money, Casanova, Wait Untill Primavera e molti altri, fino al 2012. L’attrice si è dedicata anche ad altro oltre che alla recitazione, infatti ha creato la sua linea di gioielli con boutique in tutta Europa.

Ornella si è sposata due volte, il primo marito Alessio Orano, ha recitato con lei in La moglie più bella, il loro matrimonio è finito nel 1981, successivamente si è sposata con Federico Facchinetti, fino al 1996. La donna ha tre figli: Naike, Andrea e Carolina ai quali è molto legata.

Nelle ultime ore Ornella è al centro del gossip italiano e il motivo è un video postato dalla figlia su Instagram.

Ornella non invecchia mai

La figlia di Ornella Muti, Naike è molto attiva sui social, in particolare su Instagram dove ha da poche ore postato un video dove riprende la mamma. Sullo schermo appare Ornella, in intimo e intenta a truccarsi con addosso un paio di stivali neri, col tacco e alti fino al ginocchio: ha mandato in tilt i fan.

Naike scrive: “Mamma Ornella Muti a 67 anni. Mamma che ne pensi del body shaming? Risposta mamma: ma che me frega a me! Io questa sono, piaccio a chi mi vuole così! Brava la mamma! È questo l’atteggiamento. Non si può piacere a tutti! L’importante è piacere a se stessi.” così risponde Ornella alla domanda della figlia che nel frattempo la riprende avvicinandosi e inquadrando il fisico della donna.”

I commenti sotto al post sono tantissimi, dai fan che sostengono Ornella a coloro che le fanno i complimenti per il fisico da ventenne e non mancano i commenti negativi che evidenziano come il discorso sembra preparato a tavolino – complice il fatto che l’attrice sia in intimo ma indossi degli stivali.