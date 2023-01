Huawei Mate X3, il nuovo dispositivo dal doppio display: il prezzo di listino ti lascerà a bocca aperta

Il mondo degli smartphone è letteralmente spopolato nel mondo degli ultimi dieci anni, grazie soprattutto al diffondersi sempre più capillare di internet.

Al giorno d’oggi, si sono affacciati sul panorama mondiale numerosi modelli adatti alle esigenze e alle caratteristiche di ogni utente, da quello più esigente a quello disposto a scendere a compromessi.

Siamo soliti dividere gli smartphone rispettivamente in fascia alta (i cosiddetti “top di gamma, rappresentati da iPhone 14 Pro e Samsung Samsung Galaxy S22, usciti entrambi quest’anno), seguiti subito dopo dagli smartphone di fascia media (per chi cerca dispositivi ad un prezzo meno proibitivo dei top di gamma), fino ad arrivare agli samrtphone di fascia bassa, adatti appunto agli utenti disposti a scendere a compromessi in virtù di un prezzo chiaramente più basso rispetto a quello delle fasce sopracitate.

Una delle novità principali recentemente introdotte nel mondo degli smartphone (oltre alla connettività 5G che è ormai presente da diversi anni nelle principali città italiane) sono i dispositivi pieghevoli, che ormai sono realtà da più di qualche anno, e di cui sono recentemente usciti i Samsung Galaxy Z Flip 4 e Samsung Galaxy Z Food,

Oggi vi parleremo nella fattispecie di Huawei Mate X3, ovvero il nuovo dispositivo prossimamente in uscita da parte della compagnia produttrice cinese e di cui si parla ormai dai primi mesi del 2022 a questa parte. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche tecniche nel dettaglio che sono state annunciate ad ora.

Le caratteristiche tecniche

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate dal web, il nuovo pieghevole di casa Huawei (contrariamente a quanto si riteneva, in maniera erronea, finora) monterà il processore Snapdragon 8 Gen 2, anche se solo ed esclusivamente nella sua versione con connettività 4G. Passiamo poi alla batteria, che secondo i rumor avrà una capienza indicativa pari a 4500 mAh, e avrà tra le sue caratteristiche peculiari la possibilità di ricarica rapida SuperCharge, con potenza d’erogazione pari a 66W.

Al momento non abbiamo ancora una data di uscita precisa per Huawei Mate X3, ma siamo certi che verrà divulgata nel corso delle prossime settimane. Non ci resta a questo punto che attendere l’uscita di futuri comunicati stampa ufficiali da parte della compagnia cinese, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso dei prossimi giorni o settimane.

Ricordiamo che il suo predecessore uscì a febbraio 2021, quindi ci aspettiamo indicativamente un’uscita a cavallo tra gli ultimi mesi invernali e i primi mesi primaverili, nonostante no nei sia ancora nulla di confermato ad oggi.