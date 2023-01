Amadeus, il triste annuncio arrivato poche ore fa: “Purtroppo ci lascia…”

Amedeus è al centro del gossip italiano e con lui la moglie. La coppia è molto attiva sui social e poche ore fa hanno condiviso con i seguaci la triste notizia: l’addio di un amico.

Amadeus, pseudonimo di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, è un conduttore televisivo, conduttore radiofonico, showman e disc jockey italiano. L’uomo oggi ha 60 anni, portati benissimo sia esteticamente che per la sua carriera ancora brillante.

Amedeus è originario di Ravenna, dove è cresciuto prima di iniziare la carriera nel mondo dello spettacolo. L’uomo inizia a diventare un personaggio noto negli anni ’80 quando lavora per Radio Deejay, negli anni successivi inizia a lavorare in Mediaset, divenendo in poco tempo un conduttore molto amato dal pubblico.

Un ruolo morto importante nel mondo dello spettacolo italiano ha avuto inizio nel 2020, quando ha iniziato ad essere il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo per tre anni di seguito (2020, 2021 e 2022) ed è stato confermato negli stessi ruoli anche per i futuri Festival del 2023 e 2024. Amedeus è stato sposato dal 1993 al 2007 con Marisa Di Martino, al quale matrimonio è stato testimone l’amico Fiorello. Dopo molti anni i due hanno divorziato a causa di un lungo periodo di crisi.

Dopo quella storia d’amore, il conduttore conosce Giovanna Civitillo, una showgirl. Oggi i due formano una coppia bellissima e lavorano sempre affianco. Amedeus e Giovanna sono sposati dal 2009 e hanno un profilo Instagram insieme, dove postano spessissimo contenuti. Purtroppo uno dei post più recenti riguarda una triste notizia.

“Ci lascia un altro grande uomo”

Amedeus ha da pochissime ore condiviso con i suoi seguaci di Instagram un video dove è in compagnia di un uomo noto che molti conoscono. Purtroppo il post riguarda l’addio di quest’ultimo: Gianluca Vialli è da pochissimo deceduto.

La morte dell’uomo ha rattristito tutti, dai fan ai suoi conoscenti. Gianluca era un calciatore e allenatore italiano. L’uomo è nato nel 1964 a Cremona ed è deceduto a causa di un tumore al pancreas a Londra il 6 gennaio scorso. L’uomo ha lasciato un grande vuoto nel mondo del calcio che è a lutto, affianco alla sua famiglia la moglie Cathryn White Cooper alla quale era legato dal 2003. Amedeus ha pubblicato il video e ha salutato l’amico: “Caro Gianluca, magari potessi ancora stringerti la mano e soprattutto abbracciarti. Purtroppo ci lascia un altro Grande Uomo,

un Campione, un Amico. #gianlucavialli”.

Amedeus così da il suo addio all’uomo e nei commenti altri personaggi noti, amici e seguaci salutano a loro volta Gianluca.