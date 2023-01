Alba Parietti, il risveglio è tragico: “Una notizia orribile” | Aveva meno di 60 anni

Alba Parietti è una conduttrice e attrice italiana molto amata dal pubblico italiano. Ama postare sul suo profilo Instagram i dettagli della sua vita privata. Recentemente ha postato però una triste notizia: il lutto del caro amico.

Alba Parietti è un’attrice, conduttrice, showgirl ed ex cantante italiana, in particolare è torinese ed è nata nel 1961 ma non lo dimostra affatto. La donna ama prendersi cura di se stessa, allenarsi e come i suoi seguaci su Instagram sanno, adora frequentare i centri benessere.

La carriera di Alba ha inizio quando nel 1977 appare sotto i riflettori teatrali con la commedia di Oscar Wilde “L’importanza di chiamarsi Ernesto”. Successivamente recita in Abbronzatissimi, film di Gigi Proietti. Nel 1992 ha presentato il Festival di Sanremo con il collega Pippo Baudo.

Alba ha un solo figlio, Francesco nato nel 1982 e con lui ama passare il tempo libero e sono molto legati, lui è nato dalla relazione che la donna aveva con l’ex marito Franco Oppini, attore italiano. Oggi la Parietti è fidanzata e sembra molto innamorata – lo si percepisce dai suoi social – di Fabio Adami: un uomo molto affascinante ed elegante.

Alba ha postato recentemente una foto su Instagram, dando una triste notizia ai suoi seguaci: il lutto inaspettato di un caro amico, noto a tutti.

L’addio di Alba all’amico

Alba Parietti pubblica spesso sul suo profilo Instagram e in questi giorni sappiamo grazie al suo social che si trovava in vacanza in montagna con il compagno. Tra gli ultimi post della donna però, poche ore fa ne è apparso uno diverso: l’addio a Gianluca Vialli.

La morte dell’uomo ha rattristito tutti, dai fan ai suoi conoscenti. Gianluca era un calciatore e allenatore italiano. L’uomo è nato nel 1964 a Cremona ed è deceduto a causa di un tumore al pancreas a Londra il 6 gennaio scorso. L’uomo ha lasciato un grande vuoto nel mondo del calcio che è a lutto, affianco alla sua famiglia la moglie Cathryn White Cooper alla quale era legato dal 2003. Alba ha postato una foto dell’uomo e ha scritto: “Caro Gianluca, questa mattina sono stata svegliata da una notizia orribile… Una notizia che toglie speranza, una notizia che atterrisce le persone che con te hanno sperato che il miracolo fosse accaduto.”

E ha continuato: “Perché tu di miracoli ne hai fatti tanti. Ci conosciamo da trent’anni, ci siamo sempre rispettati voluti bene siamo stati grandi amici. oltre essere stato il grande campione che sei sempre stato il grande condottiero, la persona simpatica empatica e generosa, sei sempre stato un essere umano speciale, dolce elegante, umile. Conserverò sempre negli occhi , nel cuore , il tuo abbraccio a Mancini , lo scorso anno quando siete tornati vittoriosi insieme . In quell’abbraccio c’era tutto :decenni di anni di amicizia, di lotte condivise di successi di amarezze. Sei rimasto col sorriso stampato sul viso fino all’ultimo secondo. Troppo giovane Luca, troppo giovane, troppo buono troppo simpatico troppo generoso troppa ingiusta la vita. Mi stringo a tutte le persone che ti hanno voluto bene e sono davvero tante. Ricorderò per sempre la tua signorilità e la tua amicizia la tua eleganza . Fai buon viaggio e da lì proteggi la tua famiglia, le tue figlie, accompagnandole per sempre nella vita da lassù. Ciao Gianluca ci siamo voluti tanto bene.la tua amica Alba.” Tra i commenti i fan della donna e altri personaggi noti salutano tutti Gianluca.