Elettra Lamborghini, macchinari medici attaccati al corpo: “Un malessere strano…” | Ecco le sue condizioni

La cantante Elettra Lamborghini attiva sui social, comunica di non stare bene. La donna ha avvertito i fan della sua situazione e consiglia a tutti di prendere precauzioni per non finire come lei.

Elettra Miura Lamborghini è una donna dello spettacolo italiano, più precisamente è conosciuta perché è una cantante e conduttrice televisiva di origini Bolognesi. Oltre al suo grandissimo talento, è anche per la sua famiglia che ha acquisito notorietà.

Elettra appartiene alla famiglia Lamborghini, produttrice di auto di lusso, la sua eredità, per questo motivo, non è indifferente agli occhi della critica. Spesso il suo nome si legge sui tabloid e al gossip italiano non sfugge niente della vita privata della cantante.

Elettra ha anche partecipata a show televisivi stranieri dove si è fatta riconoscere per la sua determinazione e forza di volontà, facendosi rispettare in ogni momento. La cantante si è sposata, inoltre, nel 2020 con il Dj olandese Afrojak con il quale viaggia molto, seguendolo nei suoi tour, viceversa fa l’uomo, affiancandola sempre anche nelle giornate in cui la donna ama rilassarsi andando a cavallo.

La cantante ha tantissimi fan e seguaci sui social, in particolare crea molti contenuti su Instagram, dove la vediamo quasi sempre senza trucco e molto divertente, facendo conosce anche quel lato un po’ nascosto di lei. Purtroppo, però, poche ore fa ha pubblicato una storia che ha preoccupato molto i fan.

“Un malessere strano”

Ogni giorno, la cantante Elettra da il buongiorno ai suoi fan con più stories su Instagram, molto spesso si riprende ancora nel letto o mentre fa colazione, altre volte informa tutti dei suoi viaggi, inizia la giornata raccontando come sta andando la sua vita.

La storia caricata dalla ragazza poche ore fa, però, è molto allarmante e preoccupante. Sono stati tantissimi i fan che le hanno scritto preoccupati. Elettra è stata più volte ricoverata e isolata a causa di positività al Covid ed è stata molto male ma questa volta è qualcosa di diverso, peggio come dice lei. La donna ha caricato una storia sul social, mentre sta a letto e sembra si stia facendo un aerosol, scrive: “Comunque biccis vi consiglio vivamente se andate in giro piuttosto mettetevi la mascherina che questa influenza che ce in giro é peggio del covid. ho avuto 4 giorni di febbre in cui tremavo come una foglia, naso totalmente chiuso, mo sto sorda e con una stanchezza addosso ed un malessere strano… io durante la vacanza ho messo sempre la mascherina ma inevitabilmente I’ho presa dal maschio che si é ammalato proprio il giorno di Natale”.

Dunque avvisa i fan e consiglia loro di prevenire, dato che lei, come il marito stanno molto male, peggio dei sintomi del Covid come dice lei stessa.