WhatsApp, trasferire una chat in un nuovo dispositivo non è mai stato così facile: è sufficiente un solo click

Sappiamo ormai bene quanto internet si sia diffusa in maniera estremamente capillare nel mondo nel corso degli ultimi dieci anni, ancor più di quanto non avesse fatto nei primi anni 2000.

Parallelamente al diffondersi in maniera capillare di internet abbiamo assistito al diffondersi delle app di messaggistica sugli smartphone di tutto il mondo, che sono riuscite a soppiantare in breve tempo quelli che prima erano considerati i migliori metodi di comunicazione mobile, ovvero l’SMS (per i messaggi testuali) e gli MMS (per i messaggi multimediali, che includevano al loro interno foto e video).

In particolare citiamo senz’ombra di dubbio WhatsApp in primis, app che ha riscosso un successo enorme a livello di tutto il mercato mondiale, raggiungendo il miliardo di utenti (e ormai sorpassandoli), nata originariamente con un pagamento annuale e poi diventata completamente gratuita in un secondo momento, ormai da qualche anno.

A WhatsApp si è poi accostata successivamente, negli ultimi anni, Telegram: questa particolare app ha fatto del suo sistema di crittografia avanzata il suo punto di forza, riuscendo ad accapaparrarsi anch’essa milioni e milioni di utenti sparsi nel mondo, soprattutto nell’ultimo periodo.

WhatsApp riceve sempre degli aggiornamenti a cadenza regolare che vengono rilasciati dagli sviluppatori, che prima escono con una versione beta per i tester, per poi uscire con la versione definitiva e disponibile a tutti i consumatori finali. Uno dei processi senz’ombra di dubbio più macchinosi per quanto riguarda WhatsApp è quello del trasferimento di tutte le chat, in particolare da uno smartphone Android all’altro. È capitato a tutti, ad esempio, di acquistare un nuovo smartphone e trovarsi in seria difficoltà con il trasferimento di tutte le nostre conversazioni preferite, che si è rivelato un processo duro e macchinoso.

Le novità in arrivo

Per fortuna il processo sembrerebbe essere stato reso più semplice, grazie a quanto recentemente trapelato dalla versione beta 2.23.1.25 di Android, che avrebbe rivelato informazioni interessanti a tal proposito, riuscendo a snellire questo processo di trasferimento.

In questo caso basterà recarsi in Impostazioni, per poi premere la voce “Trasferimento chat ad Android”, riuscendo così a completare l’operazione con un comodo e semplice clic. Chiaramente ricordiamo che questo processo è ancora in fase di sviluppo e di testing da parte degli sviluppatori.

Non sappiamo ancora quando effettivamente arriverà e sarà reso disponibile a tutti gli utenti, perciò non ci rimane che attendere ulteriori comunicati stampa ufficiali da parte di WhatsApp, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso dei prossimi mesi.