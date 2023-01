Lavatrice, da oggi non premere più questo tasto: è lui che ti raddoppia la bolletta

Il rincaro dell’energia sta praticamente mettendo in ginocchio non solo la popolazione italiana, ma tutta l’Europa intera.

Questa gravosa situazione ha avuto inizio in particolare a partire dai primissimi mesi del 2022, quando si sono verificati i primi conflitti in Ucraina, che hanno avuto due conseguenze dirette.

In primis, l’inflazione delle materie prime (che ha avuto ovvie ripercussioni su tutto il settore alimentare, con l’aumento del costo dei beni di prima necessità), seguito poi dall’aumento dei costi dell’energia, sia essa elettrica che del gas metano.

Per fortuna i principali governi europei, tra cui soprattutto quello italiano, non si sono di certo girati i pollici, ma si sono dati attivamente da fare per poter fronteggiare al meglio delle loro possibilità il caro energia, ed aiutare in questo modo la popolazione più bisognosa di aiuti, ad esempio introducendo grazie al decreto Aiuti-Bis il nuovo bonus energia da 150 euro (detraibili direttamente dalla voce delle bollette mensili), così come agevolazioni e detrazioni fiscali per chiunque intenda acquistare elettrodomestici di nuova generazione, che consumando meno permettono di risparmiare a lungo termine.

Malgrado tutte queste interessanti iniziative da parte del governo italiano, numerosissime famiglie rischiano comunque di non riuscire ad arrivare alla fine del mese, dato il peso gravoso delle bollette che li perseguita. È così che oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio e trucchetto, utili per consumare meno energia possibile e quindi ottenere un considerevole risparmio sulle bollette mensili dell’energia da pagare alla fine del mese.

Consigli utili

In particolare oggi ci focalizzeremo sulla lavatrice, che è uno degli elettrodomestici senz’ombra di dubbio più utilizzati all’interno dell’ambiente domestico, per pulire giorno dopo giorno i nostri indumenti. Nello specifico il focus va al prelavaggio, una modalità presente in gran parte delle lavatrici di ultima generazione, che si rivela molto utile ma può talvolta essere evitata nell’ottica di risparmio.

Il prelavaggio è una fase di modalità della lavatrice che ha una funzione banalmente analoga a quello dell’ammollo in acqua, quando laviamo i nostri indumenti a mano.

In definitiva il prelavaggio si configura come una modalità abbastanza utile, ma solo nel caso in cui dobbiamo rimuovere necessariamente delle marche che si sono formate sulla superficie dei nostri indumenti (come ad esempio nel caso di camicie et similia): in caso contrario, è un passaggio che possiamo senz’ombra di dubbio evitare nell’utilizzo quotidiano della lavatrice, in modo tale da risparmiare energia elettrica e acqua inutilmente, soprattutto in questi tempi di crisi energetica.