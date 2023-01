Forno, con il trucco della lampadina non hai più bisogno del tecnico I Capisci in un attimo dove sta il problema e lo risolvi da solo

Il rincaro dell’energia sta colpendo tutta l’Europa, mettendo in ginocchio tutti i cittadini, che si ritrovano a pagar bollette davvero salate, che hanno subito un aumento pari addirittura al 50% se confrontato con le corrispettive bollette pagate negli stessi mesi del 2021.

La situazione è veramente preoccupante, ma nonostante questo ovviamente gli elettrodomestici continuano ad essere utilizzati frequentemente da parte di tutti i cittadini all’interno dell’ambiente domestico. Tra forno elettrico, forno a microonde, frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici e chi ne ha più ne metta, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Oggi in particolare il nostro focus sarà diretto al forno elettrico, che è indubbiamente uno degli elettrodomestici più utilizzati all’interno dell’ambiente di cucina e nella vita di tutti i giorni, per la preparazione e l’adeguata cottura delle più variegate pietanze, a pranzo e a cena.

Spesso e volentieri si verificano dei guasti, che possono eventualmente compromettere o far perdere la corretta funzionalità del forno elettrico. Una delle problematiche in cui possiamo incappare più facilmente è quello della resistenza guasta, che capita soprattutto quando scatta il salvavita del forno elettrico: spesso ce ne accorgiamo inconsapevolmente, in quanto le nostre pietanze non vengono cotte uniformemente come loro solito, e questo rappresenta assolutamente un campanello d’allarme che porta a pensare che la resistenza sia rotta.

In questo caso significa che la resistenza non è più in grado di trattenere corrente elettrica, e c’è una dispersione al suo esterno che le fa conseguentemente perdere efficacia. Fortuna viene proprio in aiuto il salvavita, che evita di incappare in spiacevolissimi infortuni per il consumatore che fa utilizzo del forno elettrico.

Il metodo della lampadina

Sappiamo quanto la resistenza sia fondamentale per l’adeguata cottura degli alimenti, in quanto riscalda il forno facendolo arrivare alla temperatura adeguata per la preparazione delle varie pietanze. Uno dei motivi per cui la resistenza si rompe è il mancato utilizzo per un periodo di tempo abbastanza lungo.

Fate però attenzione: nel caso in cui sia bruciata la resistenza del forno e non funzioni più, fate comunque la prova della lampadina, evitando così di chiamare inutilmente un tecnico per questo. In questo modo riusciremo efficacemente ad escludere altri danni di diversa natura, ed eviteremo così di acquistare ricambi di cui non abbiamo un’effettiva necessità e bisogno. Basterà collegare la lampadina ai fili di uscita della resistenza ormai guasta: nel caso in cui la lampadina si accenda, il problema è unicamente imputabile alla resistenza.

Bisognerà quindi procedere staccando la spina dell’energia elettrica (per evitare spiacevoli infortuni), sganciare i fili collegati alla resistenza e rimuovere le viti, facendo uso di un cacciavite. A questo punto, una volta rimossa la resistenza guasta, potremo sostituirla con una nuova, eseguendo tutti i passaggi sopracitati nell’ordine inverso. Ricordatevi di effettuare sempre qualche prova, in modo tale da assicurarvi che tutto funzioni adeguatamente.