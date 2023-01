Paola Caruso, tragico crollo dell’attrice: il messaggio tristissimo dal lettino di ospedale

La show girl Paola Caruso coinvolta nella tragedia. La donna lascia un messaggio sui social per i suoi seguaci e fan che negli ultimi giorni sono dispiaciuti e preoccupati per lei.

Paola Lucia Caruso è nata a Catanzaro nel 1985. La donna ha alle spalle una storia particolare in quanto è stata adottata a tredici anni e questo l’ha portata a desiderare un figlio per crescerlo sempre vicino a lei. Purtroppo negli ultimi giorni qualcosa ha cambiato lo stato di serenità della donna.

La carriera televisiva di Paola ha inizio quando partecipa allo spot televisivo Billionaire in Costa Smeralda. Successivamente nl 2003 partecipa a Miss Italia e poi approda in televisione ad Avanti un altro interpretando Bonas. Torna sotto ai riflettori con Pechino Express, programma Rai e oggi è spesso ospite negli studi televisivi di gossip. Nel 2021 ha avuto molto successo il suo Calendario 2021, dove ha posato senza veli ed è una delle ultime concorrenti di La Pupa e il Secchione.

Della vita sentimentale di Paola non si sa moltissimo ma ciò che è certo è che con l’ex compagno Francesco Caserta ha avuto un figlio al quale tiene molto ma lui non ha voluto conoscerlo.

Le ultime notizie che coinvolgono la show girl riguardano proprio il figlio. Da poche ore Paola stessa ha lasciato un messaggio ai fan, aggiornando tutti della situazione tragica.

“Ci rimetteremo presto”

Recentemente tramite una storia su Instagram Paola ha comunicato di essere stata ricoverata e che una malattia ha improvvisamente colpito il figlio Michele.

Non si hanno i dettagli della malattia del figlio ma si sa che si è trattato di qualcosa di grave che ha portato la Caruso ad un crollo improvviso, costringendola ad un ricovero immediato in ospedale. La donna ha specificato, sempre sul social, di essere una mamma single, di fare sia da mamma che da papà. Nelle ultime ore ha condiviso una storia su Instagram scrivendo: “Finalmente a casa con il mio amore….ho bisogno di tanto riposo…grazie a tutti per le chiamate e i messaggi di sostegno..Ci rimetteremo presto siamo uno la forza dell’altro”.

Ha comunicato così ai suoi seguaci di essere tornata a casa e di stare meglio ma di avere bisogno di riposo per riprendersi completamente. Dopo questo messaggio – preceduto da un periodo di lungo silenzio – Paola non ha dato altri dettagli spigando cosa sia davvero successo ma sul web la notizia ha fatto presto a circolare e sono tante le ipotesi dei fan.