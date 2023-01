Mediaset, i gravi problemi di salute l’hanno distrutta: “… Bisogno di aiuto” | Ecco le sue condizioni

Una delle donne volto di Mediaset è in uno stato critico. E’ lei stessa a comunicarlo apertamente ai fan e seguaci sul social Instagram. Ha pubblicato un video raccontando tutto.

In casa Mediaset abbiamo assistito a molte vicende, particolarmente per quanto riguarda il programma Grande Fratello Vip. Una delle donne che hanno partecipato al programma si è espressa sui social, comunicando e palesando la sua grave situazione: i problemi di salute che l’hanno colpita.

Tra le partecipanti al Grande Fratello Vip c’è Ivana Mrazova che durante il programma ha conosciuto quello che poi è divenuto il suo compagno, Luca Onestini. I due hanno avuto una lunga e intensa storia d’amore ma che purtroppo è terminata recentemente. La donna è originaria della Repubblica Ceca e oggi ha 30 anni, dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip ha acquisito più notorietà di quanta ne avesse prima, raggiungendo un numero elevatissimo di seguaci su Instagram.

Ivana ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo da giovanissima: a soli 15 anni, quando si trasferisce a Milano per fare la modella. Da quel momento le porte del mondo della moda le si spalancano e sfila in tutta Europa. Successivamente, nel 2012 appare sotto i riflettori come valletta del Festival di Sanremo fino ad arrivare ad essere una concorrente del Gf Vip nel 2017, dove conosce Onestini con il quale si lega fino al 2021.

Purtroppo recentemente, la modella ha comunicato ai fan sui social qualcosa di molto intimo, un dettaglio del quale nessuno si era accorto. La donna ha problemi di salute e lo ha raccontato.

La salute mentale di Ivana Mrazova

Ivana è molto amata e seguita su Instagram, ha scelto questo social per comunicare con i fan e in particolar modo, di recente ha ammesso di non stare bene e ha raccontato tutto.

La show girl ha pubblicato un video dove racconta a tutti ciò che le sta succedendo da un po’ di tempo e ha accompagnato il video scrivendo: “Oggi volevo parlarvi di una cosa molto importante, che mi sta a cuore e della quale si parla troppo poco…Ovvero la salute mentale. Personalmente negli ultimi due anni, con le cose che purtroppo mi sono successe una dietro l’altra, posso dire che ho toccato il fondo. Arrivata ad un certo punto non riuscivo più a gestire le cose da sola e avevo bisogno di aiuto. Fare quel primo passo non è facile, ma è fondamentale per Noi e per la Nostra salute.”.

Di seguito ha consigliato a tutti coloro che si trovano nella stessa situazione una piattaforma di psicologia online, grazie alla quale anche lei sta meglio.