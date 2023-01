Frigorifero, c’è un trucco geniale: risparmio in bolletta assicurato I Ti basta metterci dentro questo oggetto

I mesi autunnali ormai trascorsi e quelli invernali che arriveranno nel corso dei prossimi mesi ci hanno abituato al rincaro energia che sta colpendo non solo l’Italia, ma tutta l’Europa.

Tutto questo è iniziato a partire dai primi conflitti scoppiati in Ucraina nel corso dei primi mesi del 2022, che hanno portato inevitabilmente a delle conseguenze dirette su tutta la popolazione, con un aumento mai visto prima del costo delle materie prime (in particolar modo nel settore alimentare), così come un’inflazione a livello del costo dell’energia, sia elettrica che del gas metano.

I rialzi si sono riflettuti poi nel successivo aumento delle bollette mensili dell’energia da parte delle principali compagnie fornitrici. Fortunatamente alcuni tra i principali governi, come ad esempio in primis quello italiano e quello tedesco, non si sono tenuti di certo con le mani in mano, ma hanno provveduto in maniera attiva a fronteggiare il rincaro dell’energia, emanando diversi decreti con il fine ultimo di aiutare in particolar modo la popolazione più bisognosa. Alcuni degli esempi in tal senso sono l’introduzione del bonus energia da 150 euro (detraibili direttamente dalla voce delle bollette mensili che arrivano), esattamente come le agevolazioni fiscali per chiunque intenda acquistare elettrodomestici di nuova generazione, che consumano meno e di conseguenza garantiscono un risparmio a lungo termine.

Nonostante tutto questo però, sono ancora tante le famiglie che non riescono più a permettersi di sostenere il peso di bollette così ingenti alla fine del mese, e spesso rischiano di andare incontro alla soglia di povertà, soprattutto nel caso in cui si tratti di famiglie monoreddito composte eventualmente da 4 o 5 membri.

Ecco quindi che oggi vi forniremo qualche trucchetto e accorgimento utile per fronteggiare il rincaro energia, risparmiare il più possibile sui consumi e conseguentemente avere bollette meno salate alla fine del mese.

Consigli utili

Uno degli elettrodomestici senz’ombra di dubbio più utilizzati all’interno dell’ambente domestico è il frigorifero, che per sua natura stessa deve rimanere costantemente acceso nell’arco della giornata, in modo tale da garantire l’adeguata conservazione degli alimenti che poniamo al suo interno.

Un trucchetto utile che vi consigliamo quest’oggi a tal proposito, per evitare soprattutto la formazione della muffa all’interno del frigorifero, è quello di inserirvi un semplice e banalissimo strofinaccio, che utilizziamo quotidianamente per la pulizia del nostro ambiente domestico. Lo strofinaccio è composto infatti da numerosissime fibre tessili, che hanno tra le loro principali caratteristiche quella di assorbire in maniera efficace e veloce l’umidità, che se in eccesso porta eventualmente a rovinare sia la verdura che la frutta.

Questo consentirà di conservare in maniera efficace i nostri alimenti freschi, oltre che risparmiare a lungo termine sulle bollette.