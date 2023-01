Francesca Fialdini, il grande dolore per la sua scomparsa: l’annuncio è straziante

Francesca Fialdini è una nota giornalista italiana, molto seguita anche sui social. Su Instagram in particolare, comunica molte notizie e tra queste anche alcune che la riguardano direttamente, come uno degli ultimi post.

Francesca Fialdini è una conduttrice televisiva, radiofonica e giornalista italiana. La donna è originaria di Massa, dove nasce nel 1979. Oggi è nota grazie al suo talento nel lavoro che svolge e questo l’ha condotta ad essere molto seguita anche sui social.

La donna studia all’Università degli Studi di Roma, dove si laurea in Scienze della comunicazione e subito dopo, nel 2004, inizia a lavorare in radio e come conduttrice di Radio Vaticana. Nel 2013 diviene conduttrice di A sua Immagine su Rai 1, questo è il suo primo approccio televisivo grazie al quale diviene nota. Da quel momento inizia a condurre diversi programmi televisivi tramite i quali continua a fare giornalismo.

Francesca scrive anche due libri che fanno molto successo: nel 2016 viene pubblicato “Il sogno di un venditore di accendini” e nel 2019 “Charlie e l’ocarina”. La giornalista oggi è riconosciuta per la sua abilità da conduttrice e giornalista, è molto stimata e amata dal pubblico italiano.

Grazie alla sua notorietà è seguita su Instagram da molti utenti e lì condivide con loro diverse notizie, una di queste molto dolorosa per la donna.

L’addio di Francesca Fialdini

Francesca ha recentemente condiviso con i suoi fan una notizia che l’ha toccata personalmente, come altri personaggi noti. Si tratta dell’addio di un caro amico e idolo della giornalista: comunica la morte di un amico, Claudio Donat Cattin.

Cattin era un giornalista e autore di Torino, conosciuto da molti concittadini che alla notizia della morte si sono rattristati moltissimo. Claudio era inoltre, un dirigente della Rai, famoso nel settore per il suo talento e la sua passione nel lavoro che conduceva. Francesca ha pubblicato una foto dell’uomo e ha scritto: “I miei primi passi in tv li ho fatti sotto lo sguardo severo, attento e ironico di Claudio Donat-Cattin. Da vice direttore di Raiuno e da professionista preparato quale era, non si limitava a vigilare sul progetto ma entrava nel merito senza invadenza, piuttosto accortezza. Il suo modo di parlarmi, di consigliarmi e di ridere (specialmente negli ultimi anni) sono ricordi importanti per me, che a quella riservatezza piemontese e al quel garbo autorevole guardavo con curiosità e grande rispetto. Lezioni che arrivano da un’altra generazione, molto preziosi in questo tempo. Arrivederci Claudio.”

Il messaggio lasciato dalla Fialdini su Instagram è molto intenso e nei commenti sotto al suo post si percepisce il dispiacere anche dei suoi seguaci. Claudio mancherà a moltissimi torinesi che hanno avuto la possibilità di conoscerlo e ricordarlo come un uomo straordinario.