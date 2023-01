Enel, la truffa è dietro l’angolo: i clienti sono avvisati | Se fai così sei al sicuro

Sono tempi davvero duri per quanto riguarda il settore energetico, non solo in Italia ma perfino a livello di tutta l’Europa.

Questo a causa dei conflitti che sono scaturiti in Ucraina a partire dai primissimi mesi del 2022, che hanno portato come diretta conseguenza il rialzo delle materie prima e anche dell’energia, sia essa elettrica che di gas metano.

Questo ha portato a numerosi problemi economici, e tantissime famiglie italiane rischiano continuamente di andare incontro alla soglia di povertà, dal momento che non riescono a permettersi di pagare bollette così ingenti. A questo, ultimamente, si vanno ad aggiungere le truffe che sono sempre dietro l’angolo, quando si ha a che fare con le compagnie distributrici e non.

Capita spesso infatti che bussino alle nostre porte dei malintenzionati, che sotto falso nome si dichiarano dipendenti o presunti collaboratori esterni della società di Enel Energia, per la stipulazione di contratti porta a porta. In questo caso vi raccomandiamo di prestare la massima attenzione, e verificare sempre che questi presunti rappresentanti siano muniti di una tesserina plastificata che riporti al suo interno sia i dati identificativi del dipendente, che una sua foto di riferimento.

Ricordatevi anche di richiedere un biglietto da visita, che in questo caso deve riportare delle referenze che ne indichino la corretta provenienza, e l’azienda di riferimento per cui lavorano. È infatti uso comune, da parte delle aziende distributrici come Enel Energia ad esempio, far uso di agenti specializzati per sponsorizzare le proprie offerte più recenti per la stipulazione di nuovi contratti, ma in tal caso devono essere sempre portare con sé una carta identificativa, che permette di distinguerli in qualità di “smart agent“.

Consigli utili

Nel caso in cui abbiate dubbi di qualsiasi natura sulla loro effettiva provenienza, non c’è alcun problema: basterà chiamare il numero verde della compagnia stessa (800900860), in modo tale da verificare direttamente che l’agente che ha bussato alla nostra porta lavori effettivamente per Enel Energia o meno.

Ricordatevi in questo caso quindi di studiare con cautela e attenzione ogni documento che viene posto alla vostra attenzione prima di firmarlo, in quanto le truffe in questo settore sono spesso dietro l’angolo, ed è facile imbattersi in malintenzionati di turno.

Stessa identica situazione per quanto riguarda le frodi telefoniche, anch’esse all’ordine del giorno. In questo caso, il cittadino ha la possibilità di verificare in maniera immediata e senza problemi qualsiasi numero telefonico, assicurandosi che sia stato effettivamente autorizzato da parte di Enel Energia e compagnie distributrici affini.