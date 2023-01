Giulia De Lellis, la confessione tragica su di lui: “Mi hai dato 3 schiaffi in faccia”

Giulia De Lellis è una delle influencer italiane più seguite d’Italia. La donna ama condividere tutto con i suoi fan e poche ore fa ha condiviso sul suo profilo un dettaglio inaspettato della sua vita privata.

Giulia De Lellis è nata nel 1996 a Zangarolo, in Lazio. La donna è considerata un personaggio televisivo ma in particolare oggi è un’influencer molto amata e seguita sui social, in particolare su Instagram. Inizia ad essere nota grazie alla partecipazione a Uomini e Donne, programma Mediaset condotto da Maria De Filippi. Col tempo Giulia si è fatta conoscere sempre di più e oggi per molti è un idolo.

La De Lellis ha studiato moda presso l’Istituto professionale Nettuno e il suo senso e talento nel settore le hanno permesso di distinguersi. E’ il 2016 quando partecipa a Uomini e Donne, programma che le apre le porto al mondo dello spettacolo, infatti subito dopo partecipa al Grande Fratello Vip, programma condotto da Alfonso Signorini.

Giulia è molto nota per aver pubblicato un libro best seller in Italia, nel 2019 esce Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!, libro Mondadori che la giovane ha scritto raccontando la sua storia d’amore con Andrea Damante – conosciuto a Uomini e Donne – e soprattutto la rottura con l’uomo dopo aver scoperto dei tradimenti.

La De Lellis ha un bellissimo rapporto con i suoi fan che la seguono ovunque vada e sui social comunicano moltissimo. I suoi seguaci amano chiederle consigli di stile e d’amore e lei è contenta di aiutarli. Nelle ultime ore l’influencer ha pubblicato un post raccontando qualcosa di inaspettato.

“Per ogni carezza…”

Giulia De Lellis ha mostrato ai suoi fan come ha trascorso le vacanze di Natale, senza omettere i dettagli di stile, mostrando anche i suoi outfit. Tra i post che ha pubblicato negli ultimi giorni, uno in particolare ha catturato l’attenzione: una serie di foto che Giulia ha caricato in sequenza.

La donna ha pubblicato una foto in bikini, un selfie e altre foto “collezione” di alcuni momenti del 2022 e ha scritto: “1/365. Dear 2022. Per ogni carezza mi hai dato 3 schiaffi in faccia ma ne è valsa la pena per arrivare fin qui con le spalle ancora più grandi. Ho ancora l’’affanno ma non voglio fermarmi. Grandi cose mi aspettano…Ogni cosa è successa per una ragione e sono fiera di me per averle accolte tutte. Bye bye! Dear 2023 Make me run even faster. Siate gentili e buona fortunata. Vi voglio bene G”.

A quanto pare il 2022 è stato un anno duro per la De Lellis ma allo stesso tempo è cresciuta e augura a tutti i suoi seguaci un buon inizio 2023 e di essere sempre gentili